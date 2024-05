I tifosi L’abbraccio di 327 supporter al “Curi“. E’ già iniziata la caccia al biglietto per sabato

Questa squadra si merita e si aspetta sabato sera l’abbraccio caloroso della propria città. La Carrarese non ha ancora fatto nulla ma questo inizio prorompente nei playoff ha sicuramente contribuito ad accrescere un entusiasmo che era già palpabile in città. Martedì sera al “Curi“ sono stati ben 327 i sostenitori apuani presenti in Curva Sud nonostante il giorno lavorativo e una prevendita a singhiozzo inizialmente prevista soltanto per un mezzo pomeriggio e poi allargata alla mattina seguente grazie alla richiesta ripetuta della società marmifera che si è fatta sentire nelle sedi competenti per tutelare la propria tifoseria. Sabato allo stadio dei Marmi è ragionevole attendersi un gran bel colpo d’occhio in tutti i settori. A questi si aggiungeranno i sostenitori del Grifo. Nonostante la grande contestazione montata già a partita in corso verso società, allenatore e squadra sono attesi a Carrara, infatti, circa 300 fedelissimi biancorossi.

Oggi, intanto, è già tempo di conferenza stampa pre-gara. Tornerà a parlare il tecnico Antonio Calabro e lo farà assieme a un giocatore, l’ex di turno Leonardo Capezzi che con gli umbri ha giocato l’anno scorso da gennaio in Serie B.

Gian. Bond.