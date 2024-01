I tifosi labronici. Confronto accesso con il presidente

Rabbia, sconforto, ma anche speranza nel risollevare una stagione fin qui piena di alti e bassi. C’è tutto questo nel cuore dei tifosi dell’Unione Sportiva Livorno 1915 che a margine del big match contro il Grosseto si stanno facendo sentire sui profili social amaranto: tra chi carica la squadra e chi invece contesta la società, rea di aver tardato un po’ troppo nell’ufficializzare il nuovo allenatore. Ed è proprio durante il primo allenamento di mister Fabio Fossati che una delegazione del tifo più acceso amaranto ha avuto un acceso confronto con il presidente Joel Esciua. La Curva Nord ha poi anche incitato una squadra che, alla ripresa del campionato, non riesce a rialzare la testa dal periodo di negativo. La notizia del nuovo allenatore però, presentato ieri insieme al nuovo direttore tecnico Alessandro Doga, è stato un’iniezione di fiducia per il pubblico del Livorno che spera in un atteggiamento e in una svolta tattica diversa da quanto visto finora. Come sempre però parlerà il campo e si prospetta, come sempre, un gran numero di tifosi al seguito degli amaranto.