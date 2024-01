I tifosi maremmani. Lo striscione degli ultras: "Correte e vincete»

Il derby con il Livorno come lo vivono I tifosi biancorossi, sicuramente con grande intesità, visti i trascorsi tra le due squadre. "Dirigenza, giocatori, allenatore: gli applausi sono finiti. Correte e vincete". Questo il testo assai significativo di uno striscione firmato dal Club Maremmani 1912e affiso al campo di allenamento. Adriano Meini, uno dei tifosi sempre presenti agli allenamenti settimanali al campo sussidiario "Nilo Palazzoli" nutre molte speranze."Sono fiducioso nella vittoria dei biancorossi. Solo così il Grosseto può restare nel giro che conta". "Speriamo nel successo per un rilancio della squadra in cui crediamo – precisa Enrico Andreucci (Club Vecchia Guardia) – e sono certo che sarà il primo successo di un trittico di gare importanti che attendono i biancorossii". "Una partita fondamentale – afferma Giorgio Faralli (Club Portavecchia) – che rappresenta un’ultima spiaggia per tutte e due le formazioni. Una gara da vincere e basta. Il pubblico risponderà: mi auguro che facciano altrettanto I giocatori in campo".