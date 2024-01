I tifosi. Venerdì 9 febbraio cena per ricordare. Guaspa e Paolante

I tifosi bianconeri ricorderanno gli amici Lorenzo Guasparri e Paolo Catellarin, venerdì 9 febbraio, con una serata a loro dedicata: ‘Una sera con Guaspa e Paolante’. L’evento si svolgerà nei locali del circolo La Tuberosa (vicolo Vallepiatta, 10) a partire dalle 20,30. Dopo la cena, spazio alla musica con il dj set di Michele Landi-only vintage vinyls. La cena avrà un costo di 25 euro. Per informazioni e per prenotarsi è possibile contattare i responsabili dei vari gruppi organizzati bianconeri. Anche lo scorso 3 gennaio, a pochi giorni dal settimo anniversario della scomparsa, i tifosi bianconeri hanno ricordato Paolo Castellarin in Fortezza: "Sette anni ma siamo sempre qua. Paolo vive nei cuori Ultra’, lo striscione esposto in memoria di Paolante che, come Lorenzo Guasparri, vive ancora nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto.