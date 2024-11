I titani sfidano il Sasso. Tuttocuoio a casa United

Tornano a sentire il profumo dell’erba di casa San Marino e United Riccione questo pomeriggio. I titani tornano ad Acquaviva e, almeno sulla carta, avranno il loro bel da fare contro un Sasso Marconi che viaggia forte: quindici punti che valgono i quartieri nobili della classifica. Dall’altra parte c’è un San Marino che non può permettersi altri passi falsi. La squadra di Cascione è reduce da quattro sconfitte e ha appena lasciato tutto il bottino sul campo del Ravenna nel derby. I novanta minuti tra San Marino e Sasso Marconi saranno diretti dal fischietto della sezione di Pavia Mirko Pelaia che sarà assistito da Diletta Cucciniello di Arezzo e Giacomo Ginanneschi della sezione di Grosseto.

Gara casalinga, sul terreno dello stadio ’Calbi’ di Cattolica anche per lo United Riccione che dovrà continuare a dare la caccia alla vittoria contro i toscani del Tuttocuoio. Un solo successo sin qui per la squadra di mister Beoni che davanti al pubblico amico non ha mai dato una gioia vera ai propri tifosi (i numeri sin qui dicono due pareggi e due sconfitte al ’Calbi’). Sette, proprio come il San Marino, i punti messi insieme in nove gare. Ha fatto certamente meglio il Tuttocuoio che, con una gara in meno rispetto alle ’colleghe’ del girone D, di punti ne ha guadagnati 13, quasi il doppio dei romagnoli. Anche se è lontano da casa che i toscani sin qui hanno dato il peggio di sè mettendo insieme tre punti in quattro gare (una vittoria e tre sconfitte). Il Riccione di Beoni lo scorso turno ha lasciato tutto sul campo del Lentigione, dopo aver messo in fila quattro pareggi consecutivi. E, al penultimo posto della classifica, non può più pensare di perdere troppe occasioni di rilancio. I novanta minuti tra United Riccione e Tuttocuoio saranno diretti dal fischietto della sezione di Taranto Luca Schifone che sarà assistito da Dario Lorenzon di Treviso e Fabio Cappellaro di Verona.

Serie D, girone D (10ª giornata, ore 14.30): Cittadella Vis Modena-Fiorenzuola, Corticella-Progresso, Forlì-Prato, Imolese-Pistoiese, Piacenza-Sammaurese, San Marino-Sasso Marconi, Tau Altopascio-Lentigione, United Riccione-Tuttocuoio, Zenith Prato-Ravenna.

Classifica: Tau 25; Forlì 18; Ravenna 16; Sasso Marconi, Pistoiese 15; Imolese, Lentigione 14; Cittadella Vis Modena, Piacenza, Tuttocuoio 13; Corticella, Prato 10; Fiorenzuola 9; Zenith Prato 8; San Marino, United Riccione, Progresso 7; Sammaurese 3.