I titani si danno una seconda chance. Pari con Gibilterra, il sogno continua

In fondo a una partita che in alcuni momenti è sembrata anche stregata, la Nazionale di San Marino trova la forza di prolungare il suo sogno pareggiando il conto contro Gibilterra allo Stadium (1-1). Se la squadra del commissario tecnico Roberto Cevoli avesse perso, al discorso qualificazione si sarebbe detto addio. Invece, nel recupero l’attaccante dei biancazzurri, Nanni, cancella dal dischetto il vantaggio ospite, arrivato a sua volta su rigore dopo appena undici minuti, e mantiene intatte le speranze di accesso alla Lega C, da giocarsi domani sera in Liechtenstein. Vincendo, sarà storia. "Abbiamo fatto davvero tutto noi, ci siamo fatti gol, e l’abbiamo rifatto – commenta il ct Roberto Cevoli – Avremmo potuto fare altri gol, siamo stati sfortunati perché anche nel primo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni in cui avremmo potuto pareggiare prima. Il palo di Lazzari, l’occasione di Nanni, la parata del portiere. Però io sono estremamente soddisfatto. Perché stiamo diventando una squadra molto tosta, difficile da battere. Comunque, anche nelle difficoltà abbiamo reagito, siamo stati lì, abbiamo sofferto. Una partita che secondo me, visto la mole di gioco che abbiamo fatto, forse avremmo meritato di vincere rispetto a Gibilterra. Poi sono gli episodi a fare la differenza, e di questo bisogna, per forza, prenderne atto".

San Marino: Colombo; G. Benvenuti (31’ st Fabbri), Cevoli, Rossi, T. Benvenuti (31’ st Tosi); Berardi (31’ st Sensoli), Valli Casadei (15’ st Zannoni), A. Golinucci, Lazzari (26’stGiacopetti), Contadini; Nanni. A disposizione: De Angelis, Zavoli, Vitaioli, E. Golinucci, Pasolini, Valentini, Mularoni. All.: Roberto Cevoli.

Gibilterra: Banda; Jolley, Lopes, Annesley, Olivero; Torrilla, Pozo; Britto (44’ st Ronan), Walker, Scanlon (31’ st Mouelhi), De Barr. A disposizi: Lopez, Victor, Chipolina, De Haro, Casciaro, El Hmidi, Bartolo, Santos, Jessop, Ronco. Allenatore: Julio Ribas.

Arbitro: Igor Pajac (Croazia). Assistenti: Ivan Mihalj (Croazia) e Vedran Durak (Croazia).

Reti: 11’ pt Walker (rigore), 47’ st Nanni (rigore). Ammoniti: Valli Casadei, Pozo, G. Benvenuti, Walker, Torrilla, Cevoli, Nanni, De Barr, Jolley, Annesley.