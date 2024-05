I verdetti. Il Carpi promosso. Mezzolara, amara retrocessione

Ultima giornata in serie D con i verdetti che mettono gioia, la promozione del Carpi e la retrocessione di alcuni club. Come il Mezzolara, che saluta la serie D dopo vent’anni. Fa festa il Carpi che ritrova la serie C grazie anche alle idee del tecnico bolognese Cristian Serpini. Playoff invece per il Ravenna che, fino all’ultimo, ha sperato nella possibilità di operare il sorpasso.

I risultati: Aglianese-Forlì 0-4, Carpi-Certaldo 5-1, Corticella-Prato 2-0, Mezzolara-Progresso 1-2, Ravenna-Imolese 2-0, Sant’Angelo-Fanfulla 0-0, Sammaurese-Sangiuliano City 3-1, Victor San Marino-Borgo San Donnino 3-2.

La classifica: Carpi 68; Ravenna 66; Corticella e Victor San Marino 57; Lentigione 56; Forlì 55; Prato e Sangiuliano City 44; Fanfulla 43; Sant’Angelo e Aglianese 41; Imolese 40; Sammaurese e Progresso 37; Borgo San Donnino 25; Certaldo 24; Mezzolara 21.