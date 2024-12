Iaiunese decide il derby. Il Terranuova si sblocca

FIGLINE

0

TERRANUOVA

1

FIGLINE: Pagnini, Gozzini, Simonti, Milli (87’ Nyamsi), Nobile, De Pellegrin, Zellini (46’ Bruni), Borghi (66’ Aprili), Mugelli (67’ Ciravegna), Torrini, Rufini. All. Brachi.

TERRANUOVA: Timperanza, Bega, Saitta, Privitera (79’ Lischi), Massai, Sacconi, Senzamici, Iaiunese (83’ Dini), Mannella, Marini, Tassi (Grieco).

All. Becattini.

Arbitro: Aurisano di Campobasso.

Rete: 18’ Iaiunese.

Note: spettatori 500 circa.

Angoli: 3-4.

Ammoniti: Borghi, Sacconi, Marini, Massai, De Pellegrin, Bruni, Grieco, Torrini.

FIGLINE – Una domenica quasi perfetta. Il Terranuova ritrova la vittoria che mancava dal 3 di novembre su campo di una rivale per la salvezza, grazie al gol vincente dell’ex Iaiunese. Al pronti e via, è proprio la squadra di Becattini al 7’ a presentarsi davanti a Pagnini con Iaiunese che, ricevuta palla da Marini dalla sinistra, sferra un tiro insidioso che viene deviato in angolo dalla difesa. Al 13’ il Figline si fa vedere con la sua prima occasione. C’è una punizione di Milli con palla che arriva a centro area, Simoni in mischia calcia a botta sicura sul primo palo, Timperanza risponde con una grande parata evitando il gol. Il Figline spinge, ma è la squadra di Becattini a passare in vantaggio. Al 18’ lancio lungo dalla trequarti per Iaiunese, quest’ultimo vince un duello con De Pellegrin, e si presenta in area davanti Pagnini che lo brucia di precisione. La squadra di Brachi accusa il colpo e nel giro di pochi minuti avrebbe l’occasione per pareggiare i conti con Rufini che colpisce la traversa. Al 28’ il Figline ancora pericoloso con Zellini, la sua conclusione finisce fuori di poco. Nella ripresa, il Figline subito all’attacco con Mugelli dopo uno scambio con Bruni si porta al tiro che Timperanza controlla senza rischiare. Al 59’ sono gli ospiti che vanno vicini al raddoppio: discesa di Marini sulla sinistra che crossa per Iaiunese che calcia, la difesa di casa respinge sulla linea. All’87’ una conclusione di Marini sorvola la traversa. Al 93’ occasionissima per il Figline, Torrini manda al tiro Bruni che calcia prontamente: la palla colpisce la traversa. Raccoglie Rufini che indirizza verso Timperanza che neutralizza e salva il risultato.

Giovanni Puleri