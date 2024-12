Il Grifone vola ancora. Ghiviborgo al tappeto

Settima vittoria consecutiva del Grosseto che si sbarazza con estrema facilità del Ghiviborgo. I biancorossi di mister Consonni infliggono un netto 3-1 (doppietta di Marzierli e gol di ierna)ad una formazione, quella allenata da Bellazzini, che gioca un calcio troppo disinvolto. E a volte ne paga le conseguenze. I due tecnici confermano gli schieramenti di sette gironi fa. Avvio alla grande per il Grosseto che sblocca il risultato dopo pochi minuti. E il bomber Marzierli che al 6’ realizza da buona posizione dopo un pasticcio difensivo della difesa avversaria che è apparsa un po’ incerta in questa prima fase di gara. Dopo solo un minuti, infatti, Cretella ha sprecato una facile occasione. Gli ospiti cercano di reagire, ma non riescono a creare problemi alla porta difesa da Raffaelli. Maremmani ancora avanti con gli avversari che appaiono un po’ disorientati e incapaci di far male. Il Grosseto, in giornata di grazia, si distende in avanti con facilità trovando numerosi corridoi liberi. E al 23’ arriva il raddoppio per i padroni di casa. Benucci va via sulla sinistra e mette al centro un pallone invitante sul quale si avventa il goleador Marzierli che non perdona. Gioco piacevole da parte dei ragazzi di mister Consonni che vanno a nozze nella difesa di burro degli ospiti. Logico, quindi, l’arrivo del terzo gol dei maremmani. Al 36’ perfetto calcio di punizione di Caponi che va a pescare la testa di Dierna il quale trova l’angolino lontano della porta difesa da Bonifacio. La prima frazione di gioco si chiude con un "Grosseto-spettacolo" che, oltre ai tre gol, ha avuto a disposizione al tre-quattro azioni da gol. Non pervenuto il Ghiviborgo. In avvio di ripresa gli ospiti accennano ad un forcing e con Nottoli vanno vicino al gol. E la pressione degli ospiti in questa ripresa sfocia al 24’ con il gol di Barbera che realizza con un tiro rasoterra dal limite dell’area di rigore. Grosseto trasformato in senso negativo e Ghiviborgo trasformato in senso positivo: una metamorfosi in questa ripresa. Gli ospiti insistono e comandano il gioco, per la verità un po’ sterile, con i locali in leggera difficoltà. E domenica i biancorossi sono attesi dal derby di Siena.