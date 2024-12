Promozione. Il Viaccia ce la mette tutta. Ma a spuntarla è la Larcianese

Larcianese

1

Viaccia

0

LARCIANESE: Cirilli, Porciani, Iannello, Marianelli, Tafi, Bagni, Lo Russo, Salerno, Ferraro, Biagioni, Tersigni. A disp.: Magni, Vallesi, Sarti, Romani, Maarouf, Maggi, Carrara, Bindi A. All. Cerasa.

VIACCIA: Cecconi, Nocentini, Bashkimi, Sforzi, Fedi, Ferroni, Ridolfi, Querci, Vannucci, Rozzi, Virdo. A disp.: Oliva, Maiolino, Baldi, Caca, Aiello, Torcasso, Bellucci, Hisely, Varago. All. Giugni.

Arbitro: Menchini di Viareggio.

Reti: 55’ Tafi.

Ancora una sconfitta immeritata per il Viaccia, che stavolta al cospetto della più quotata Larcianese finisce col perdere di misura, per un episodio nella ripresa. Primo tempo di grande sofferenza, con i padroni di casa che provano a spingere e conquistano una serie innumerevole di calci d’angolo e con il Viaccia di mister Giugni che si difende sempre con grande ordine e con grande grinta, concedendo poco o nulla agli avversari. Le due squadre, comunque, vanno al riposo sullo 0-0. In avvio di ripresa, ancora una volta sugli sviluppi dell’ennesimo calcio d’angolo battuto dalla Larcianese, Tafi trova il pertugio giusto per infilare finalmente Cecconi e portare in vantaggio i suoi. Fino al 70’ la pressione della squadra di casa è davvero notevole. Poi negli ultimi 20’ il Viaccia ha un sussulto di orgoglio e inizia a mettere paura ai locali. I pratesi provano a raggiungere il pareggio con qualche buona giocata palla a terra e riescono a rendersi pericolosi con Rozzi, al quale viene annullata una rete per fuorigioco, e anche con una conclusione insidiosa di Hisely e con una punizione ancora di Rozzi.

Alla fine non basta al Viaccia per agguantare almeno il pareggio e quindi la formazione pratese rimane in fondo alla classifica del girone A di Promozione, con soli 5 punti. Buon debutto in maglia Viaccia per il difensore Fedi, in attesa che si muova ancora qualcosa sul mercato e che rientrino alcuni degli infortunati.