Il 2025 del Gubbio parte benissimo: 3-1 alla Lucchese

Gubbio, 4 gennaio 2025 – Chi ben comincia è a metà dell’opera, dice un famoso proverbio. Il 2025 del Gubbio è partito sicuramente in maniera positiva: il 3-1 alla Lucchese, squadra che ha dimostrato di essere in un periodo negativo ancora più dei rossoblù, riporta un sorriso in tutto l’ambiente eugubino. Sia per il risultato, che regala ossigeno in classifica, che per la prestazione – si sono visti buoni spunti sui quali si può senza dubbio lavorare – ma anche per la doppietta di Tommasini che, nonostante qualche errore, ritrova la via del gol ed è importantissimo. A provarci subito sono gli ospiti con il tiro di Tumbarello da fuori controllato in due tempi da Venturi, ma è il Gubbio che la sblocca alla prima vera sortita. Al 7° cross perfetto di Zallu per Tommasini che, da solo in area, incrocia di testa con la palla che bacia il palo e si deposita in fondo al sacco. Gli ospiti, però, si scuotono. Al 15° Gasbarro risolve in rete una mischia da corner ma in posizione irregolare, ma due minuti dopo su un’invenzione di Saporiti è Selvini che scappa a Rocchi e a tu per tu con Venturi trova il pari. Da qui in poi la partita cala di livello: spezzettata e confusa, si risveglia solo nell’unico minuto di recupero quando Tommasini premia il taglio centrale di Corsinelli che dal limite spara col mancino e batte Palmisani. Nella ripresa parte meglio la Lucchese, che ha due chance per il pareggio. Al 55° Saporiti semina il panico sulla trequarti, calcia dal limite ma il suo destro si stampa sul palo. Pochi secondi dopo è Selvini che si ritrova davanti a Venturi ma colpisce male e regala la sfera al portiere rossoblù. Sul ribaltamento di fronte Corsinelli trova il varco per Tommasini che da pochi passi apre troppo il piatto. L’attaccante bolognese si rifà al 68°: traversone dal limite di D’Ursi, ancora una volta Tommasini sfugge alla marcatura di Gemignani e di testa firma il raddoppio e la doppietta personale. È il sigillo al match, che non ha più nulla da dire se non un’altra occasione per la Lucchese che conferma il periodo più che sfortunato. Al 75° crossa Catanese, sul secondo palo sbuca un onnipresente Saporiti che colpisce in spaccata ma trova ancora una volta il legno. Alla fine, il risultato è giusto. Ora si riparte con un calendario quasi proibitivo, ma alla ricerca della continuità.

Tabellino

GUBBIO-LUCCHESE 3-1

GUBBIO (3-4-2-1): Venturi; D’Avino, Rocchi, Signorini; Zallu, Rosaia, Iaccarino, Corsinelli; Maisto (st 18’ Tentardini), D’Ursi (st 47’ Stramaccioni); Tommasini (st 37’ Rovaglia). All. Rubicini A disp. Bolletta, David, Pirrello, Conti, Mancini.

LUCCHESE (4-4-1-1): Palmisani; Gemignani (st 28’ Cartano), Fazzi, Gasbarro, Antoni; Quirini, Gucher (st 28’ Visconti), Tumbarello, Catanese (st 33’ Giacchino); Saporiti; Selvini (st 19’ Magnaghi). All. Gorgone A disp. Coletta, Allegrucci, Sasanelli, Fedato, Sabbione, Leone.

ARBITRO: Drigo di Portogruaro (Morotti-Roncari)

MARCATORI: pt 7’ Tommasini, 17’ Selvini, 46’ Corsinelli, st 23’ Tommasini

NOTE: corner 0-3; ammoniti: Palmisani, Saporiti, Cartano; recupero: pt 1’; st 4’.