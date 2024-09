Il baby Grieco esalta il Lentigione. Ma il Piacenza ci mette una pezza

PIACENZA

1

LENTIGIONE

1

PIACENZA (3-4-2-1): Franzini; Argint, Silva, Somma; Iob, Corradi (60’ Doria), Bachini, Santarpia; Sartore (71’ Bitihene), Mauri; Recino (78’ Manicone). A disp. Di Giorgio, Solerio, Del Dotto, Delmiglio, Napoletano, Ruiz. All. Rossini.

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Martini (82’ Cortesi), Nava, Gobbo; Lombardi, Sabba, Battistello (76’ Nappo), Masetti; Grieco (89’ Manzotti), Bocchialini (60’ Pastore); Babbi (82’ Alessandrini). A disp. Delti, Capiluppi, Nanni, Manco. All. Cassani.

Arbitro: Amadei di Terni (Petrakis e Perlamagna).

Reti: 12’ Grieco, 31’ Mauri.

Note: spettatori 1852. Ammoniti Recino, Martini, Mauri. Angoli 5 a 3, rec. 0’+8’.

Buon punto del Lentigione che pareggia per 1 a 1 sul difficile campo del Piacenza, una delle squadre favorite alla promozione in Serie C, dopo il secondo posto della scorsa stagione.

Il Lentigione, ottavo in classifica a quota 6 punti, è ancora imbattuto, proprio come le prime due squadre in classifica, la sorpresa Tau Altopascio a 12 e il Forlì a 10.

Certo, manca ancora il guizzo vincente per cogliere il bottino pieno, ma anche a Piacenza il Lentigione ha dimostrato solidità, creando altre occasioni oltre al gol realizzato. In effetti sino ad oggi ha segnato poco, ma la difesa, con soli due gol subiti in quattro gare, è seconda solo al Forlì.

La prima azione "seria" della partita porta avanti gli ospiti: dopo una rimessa laterale di Lombardi direttamente in area di rigore, spizzata da capitan Nava al 12’, è abile il giovane Grieco ad anticipare Somma e Silva prima di battere Franzini di sinistro.

Poi il Piacenza ha due belle occasioni, fermate entrambe per fuori gioco, mentre al 28’ ci pensa Gasperini a salvare il Lenz sul doppio tentativo di Iob e Recino.

Pareggio nell’aria che arriva al 31’, con Mauri che trova la rete in mischia con una bella rovesciata. Dopo l’intervallo, al 54’ Martini tira fuori da buona posizione, mentre al 69’ è Franzini ad opporsi a Masetti.

Al 73’ Battistello subisce un colpo alla testa e lascia il campo in barella, pare senza altre complicazioni. Nel finale Pastore mette fuori da buona posizione e poi Gasperini para in presa alta sul cross di Doria.

"Sono contento – dice mister Stefano Cassani – abbiamo giocato una buona partita con carattere e coraggio. Siamo partiti molto forte e abbiamo trovato subito il gol con un ragazzo, Grieco, che è un 2005 e che proviene dalle giovanili. Alla sua età si è già permesso di segnare il vantaggio della sua squadra in uno stadio come il Garilli. Poi abbiamo pagato qualcosa nel finale di primo tempo in occasione del pareggio subito. Ma - continua il mister del Lentigione - nella ripresa siamo tornati in campo molto carichi e concentrati e quindi alla fine questa la ritengo una grande prestazione, in un grande stadio e contro una grande squadra".

Questa volta non c’è stato il temuto calo nella ripresa? "Direi proprio di no, nonostante non avessi tutti i ragazzi a disposizione, la squadra ha risposto davvero bene. Chi aveva giocato sino ad ora pochi minuti ha trovato spazio e quindi sono orgoglioso di quello che il gruppo intero - chiude l’allenatore Cassani - sta dimostrando, anche a coprire qualche pesante assenza".