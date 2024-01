Il bel gesto. I biancocelesti traslocano a tutela del manto del Berni

Un bel gesto quello compiuto dal Badesse calcio: dopo la disponibilità dimostrata in estate nel concedere al Siena Fc lo stadio Berni per poter disputare le partite casalinghe e dopo aver compiuto dei lavori sul terreno di gioco, rovinatosi visibilmente settimana dopo settimana, durante la pausa per le festività natalizie, il club di Stefano Berni ha deciso anche di disputare la partita della propria squadra ‘in trasferta’. Proprio per preservare le condizioni del campo (l’abbondante pioggia caduta in questi giorni non sarà di aiuto), in vista dell’incontro che i ragazzi di Magrini disputeranno mercoledì con la Fortis Juventus, il Badesse – che milita nel campionato di Prima Categoria – è ‘emigrato’ a Staggia, per affrontare il Monte Argentario. La decisione del Badesse, basti fare un giro sui social, è stata particolarmente apprezzata dai tifosi bianconeri.