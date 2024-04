Il Bibe 1964 festeggia. La Seconda è realtà. Come per la Sales

L’ultima giornata del campionato di Terza Categoria ha decretato altre due promozioni dirette.

Nel Girone A La Lanterna di Lastra a Signa è stata raggiunta in Seconda Categoria dal Bibe 1964, che nell’ultimo impegno ha battuto per 2-1 proprio la capolista. Inutili le vittorie casalinghe delle inseguitrici, tutte tagliate fuori dalla "forbice": Capraia-Quinto 1-0, Sestoese-Sporting Lazzeretto 4-0 e Atletico Esperia-San Michele Cattolica Virtus 5-4.

Nel Girone B il campionato è stato vinto dalla Sales, che ha battuto per 4-0 in casa il Torre a Monte. Il Carbonile ha confermato il secondo posto, superando in casa per 5-3 il Tosi ed eliminando dalla corsa il Cavallina, quinto, a cui il successo per 6-0 sul San Paolino Caritas non è bastato per evitare la "forbice". In questo girone si giocherà solo una semifinale play-off, tra Sandro Vignini Vicchio e Vaglia, entrambe vittoriose nell’ultima gara: i primi hanno battuto in casa per 2-1 il Londa; i secondi si sono imposti per 4-2 sul campo dell’Atletico Impruneta.