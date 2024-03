Il bilancio del Tolentino : "È la stagione più difficile"

"Da quando sono ai vertici della società, prima come vice presidente e poi come presidente, giudico l’attuale stagione come la più difficile". Parole di Marco Romagnoli, numero 1 del club cremisi, che guarda agli ultimi dieci anni con un pizzico di malinconica nostalgia. Un campionato, questo dell’Eccellenza in chiaroscuro, che mette al secondo posto rispetto alla retrocessione della passata stagione. "Sì perché dal punto di vista calcistico eravamo partiti con ben altre ambizioni – spiega Romagnoli – e invece ci ritroviamo a quattro turni dalla fine con l’ingrato compito di doverci ancora salvare. Mi auguro che la sosta sia rigeneratrice per una squadra chiamata ad affrontare l’ultimo mese in modo convincente, così da poter lasciare il segno positivo alla stagione. Credo che la società e i tifosi se lo meritino". Il presidente getta lo sguardo al match di domenica prossima contro la Civitanovese. Si giocherà al "Della Vittoria", con inizio alle 16. "Si troveranno di fronte due ambienti calcistici che si sono rispettati e stimati in ogni campionato. Sarà questo uno degli aspetti del derby che si preannuncia come una battaglia agonistica, senza dubbio da non perdere per i valori tecnici in campo e per i risvolti di classifica". Vedremo quale sarà l’epilogo.

m. g.