Il bollettino Allo stadio dei Marmi (ore 15) non sarà della partita lo squalificato Giovane mentre è in forte dubbio Guarino. Subito al lavoro: sabato arriva il Cosenza

Non ha perso tempo Antonio Calabro che ha rivoluto subito in campo i suoi ragazzi ieri pomeriggio per una seduta di scarico anche in considerazione del fatto che la Carrarese giocherà in anticipo di sabato contro il Cosenza. Per questo match gli azzurri dovranno fare a meno di Samuel Giovane (nella foto) che era in diffida ed è stato ammonito a Brescia. Per il centrocampista in prestito dall’Atalanta, diventato ormai un punto fermo nelle rotazioni della mediana, scatterà il turno di qualifica. Al suo posto potrebbe rivedersi Capezzi, se verrà riproposta una linea a cinque, ma non è escluso che la squadra possa anche tornare al 3-4-2-1. L’altro elemento in forte dubbio è Gabriele Guarino, uscito al 67’ per un affaticamento al flessore.

Mister Calabro ha spiegato che c’era da mettere nel conto che un giocatore che non disputava due gare di fila da quasi due anni potesse avere dei contrattempi. Il difensore dell’Empoli è uscito coi crampi col Palermo e con un fastidio muscolare a Brescia. Si sperava che potesse essere lui a traghettare la difesa fino a gennaio in modo da dare il tempo a Coppolaro di recuperare gradualmente dal suo infortunio. A questo punto potrebbe non essere così. Dietro rimane a disposizione Oliana visto che Motolese è alle prese con la pubalgia ed Hermannsson sembra fuori dal progetto. Il fatto che pur mancando in extremis l’influenzato Cicconi nessuno tra l’islandese, Cavion e Grassini sia stato recuperato tra i convocati ma sia stato chiamato Ferrara, un ragazzo della Primavera, può rappresentare un segnale da parte della società apuana che il futuro di questi tre giocatori a gennaio sarà lontano da Carrara. Per pensare al mercato, comunque, è ancora presto. Da qui alla fine dell’anno mancano ancora tre gare ravvicinate: Cosenza (21 dicembre), Sampdoria (26 dicembre) e Cesena (29 dicembre). Gli azzurri, insomma, saranno sul pezzo anche a Natale e solo dal 30 dicembre potranno godere di 5/6 giorni di vacanza.

Gianluca Bondielli