Il bollettino I veneti perdono per due turni il difensore Golemic espulso contro gli irpini mentre non sta ancora bene l’attaccante Ferrari. Azzurri senza Zanon, in forse la presenza di Capezzi

Avrà un’assenza con le quali fare i conti la Carrarese domani a Vicenza nella finale d’andata dei playoff. A mancare sarà lo squalificato Zanon (nella foto) mentre sono da valutare le condizioni di Capezzi che non sta benissimo. La squadra è rientrata nella mattinata di ieri in treno a Carrara da Benevento. Il tecnico pugliese ha concesso una giornata di riposo e stamani dovrebbe limitarsi ad una seduta video prima di partire alla volta di Vicenza. I tempi sono strettissimi e non c’è neppure la possibilità di preparare la partita sul campo.

Anche il Vicenza ha delle defezioni da fronteggiare. Il roccioso difensore serbo Golemic, espulso domenica con l’Avellino, ha preso due giornate e salterà entrambe le finali. Difficile per la gara di domani il recupero del centravanti Ferrari, che ha dato un improvviso forfait domenica per un problema muscolare. Il tecnico Stefano Vecchi si è trovato così costretto nella semifinale di ritorno a schierare un 3-4-3 con un tridente leggero composto da Proia, Della Morte e Pellegrini date anche l’ormai metabolizzata assenza del lungodegente Rolfini e le non perfette condizioni di Rossi, utile solo per uno scampolo di partita. A sorpresa tra i titolari si è ritrovato Proia, giocatore un po’ ai margini della squadra dopo il rifiuto di spalmare il suo lauto ingaggio attraverso il rinnovo. Per il match con la Carrarese dovrebbe essere sostituito da Delle Monache che era stato titolare ad Avellino.

Il Vicenza, arrivato terzo nel girone A, come la Carrarese è entrato in scena dagli ottavi di finale. Ha eliminato il Taranto battendolo allo Iacovone (0-1) e pareggiando al Menti (0-0). Nei quarti ha superato il Padova battendolo sia in casa (2-0) che in trasferta (1-0). In semifinale dopo il pari al Partenio (0-0), ha conquistato la finale vincendo 2-1 sul suo campo nel match in cui ha subito la prima rete in 6 gare dei playoff.

Gianluca Bondielli