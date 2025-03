Il bollettino Inizia la settimana tipo per gli azzurri in vista del delicato match contro il Bari in programma ai Marmi domenica. In difesa torna Illanese ma mancherà Oliana

Inizia per la Carrarese la “settimana tipo“, quella classica di preparazione alla partita domenicale. Gli azzurri torneranno ad allenarsi in giornata allo stadio dei Marmi dopo aver usufruito di altri due giorni di riposo (domenica e lunedì). La pausa del campionato ha consentito al tecnico Antonio Calabro ed al suo staff nella settimana precedente di svolgere un lavoro specifico sulla squadra prima del rush finale del campionato. E’ stata l’occasione per i giocatori di godersi anche qualche momento di libertà perché in totale, seppur spezzati, sono stati quattro i giorni di vacanza, utili per staccare un po’ la spina.

Si entra, quindi, a partire da oggi nel vivo della preparazione della gara interna col Bari ed il mister salentino dovrà iniziare a pensare alle scelte di formazione. In difesa tornerà Illanes (nella foto) ma mancherà lo squalificato Oliana. Sarà importante capire se andrà a buon fine il recupero di Guarino, inserito tra i convocati col Sudtirol ma finito poi in tribuna. Col suo rientro la difesa sarebbe fatta. In caso contrario ci sarà bisogno di ricorrere ancora a Fontanarosa, che a Bolzano ha fatto ampiamente la sua parte. Con l’ex Reggiana sul centro-sinistra a Imperiale toccherebbe di nuovo cambiare posizione facendo probabilmente da perno centrale. Per quanto riguarda gli infortunati di lungo corso (Shpendi, Bleve e Coppolaro) i rientri rimangono tutti col punto interrogativo.

Gian. Bond.