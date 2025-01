Il bomber si sblocca. Il digiuno è finito!. Il numero undici torna a graffiare

Una rete, un assist e una prestazione di livello: Elia Galligani, proprio come nella partita di andata, ha fatto il ‘fenomeno’ e ha messo lo zampino nella preziosa vittoria del Siena sul San Donato Tavarnelle. L’attaccante bianconero è tornato al gol dopo un periodo di appannamento e un digiuno durato tre mesi: l’ultima rete firmata dal numero 11 era stata quella che aveva sancito la vittoria casalinga sul Seravezza Pozzi, lo scorso 6 ottobre. Galligani, ieri al Franchi, ha raggiunto le 5 marcature stagionali, confermandosi il capocannoniere della Robur.

Per Farneti è stato invece il secondo sigillo in campionato: la prima rete con la maglia del Siena, il centrocampista l’ha siglata alla seconda giornata, contro il Montevarchi (domenica prossima non potrà ripetersi perché squalificato). A quota 2 ci sono anche Boccardi e Giannetti.