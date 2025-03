Il buon pareggio granata: "Una bella reazione"

Il rientrante e il debuttante. Il primo è Elia Tantalocchi, tornato a difendere la porta del Pontedera dopo sei partite a causa di un infortunio alla caviglia, l’altro è Alessio Sarpa, che ha assaporato il profumo di una partita ufficiale per la prima volta con la maglia granata dopo l’infortunio nel pre campionato. Sono stati loro i due giocatori del Pontedera a presentarsi nella sala stampa del Chinetti di Solbiate Arno alla fine della partita pareggiata 1-1 col Milan Futuro. "E’ stato sicuramente un pareggio importante – ha attaccato il portiere, arrivato dalla Sampdoria - su un campo difficile e contro una squadra forte, di grande qualità. Noi abbiamo fatto la nostra partita e il nostro obiettivo era fare punti. Magari ci poteva andare anche meglio, ma ci teniamo stretto questo pareggio, che è buono". Sul gol di Camporese, quello del momentaneo 1-0 per i rossoneri, la palla è passata sotto la barriera, favorita dall’assenza del "coccodrillo", come viene chiamato il giocatore che sta sdraiato dietro ai compagni allo scopo di chiudere lo spazio che si apre sotto agli uomini in barriera quando saltano e inventato dal croato Marcelo Brozovic nel 2018. "C’erano tanti uomini in area e non ho pensato al coccodrillo – spiega Tantalocchi – per cui ho fatto quello che ho potuto sul pallone quando l’ho visto partire e la cui traiettoria era molto angolata". Ad ogni modo ci ha pensato "San" Corona a togliere le classiche castagne dal fuoco poco più tardi, evitando una pericolosa sconfitta.

"Recuperare quello svantaggio – ha concluso l’estremo difensore, classe 2004 - non è stato facile, c’è voluta più anima e un po’ di cattiveria in più, D’altronde tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo ci siamo detti che dovevamo fare qualcosa in più rispetto ai primi 45’ altrimenti la partita sarebbe andata in complicazioni più pesanti. Lo abbiamo fatto e ci siamo portati via questo pareggio". Stessi concetti sono stati quelli espressi dal centrocampista, di un anno più giovane del compagno e proveniente dal Genoa. "Sì – ha commentato Sarpa - è stato un pareggio molto importante. Perché questi sono punti che servono sempre, soprattutto se colti su un campo difficile come questo, anche a causa del maltempo". Nonostante sia entrato solo al 41’ del secondo tempo, il giocatore granata ha avuto modo di far vedere il suo temperamento: "C’è stato qualche scontro con la difesa rossonera, ma sono tutte cose di campo, non c’è stato niente contro nessuno, tanto che a fine gara ci siamo tutti stretti la mano. Quello che invece è stato importante è la reazione avuta alla rete dello svantaggio. Siamo stati bravi a non abbatterci e abbiamo trovato la situazione giusta per mettere la palla dentro".

