Il calcio giocato. Balio lancia il guanto di sfida al Mezzolara: "Convinti di poter conquistare i primi punti»

Tra i tanti volti nuovi del reparto difensivo arancione c’è anche Federico Bailo. Classe 2004, il difensore veneto è approdato in arancione dopo aver iniziato la stagione col Treviso, mettendo però a referto solo tre presenze e nessuna da titolare. A gennaio ecco il passaggio alla Pistoiese, con cui Bailo ha giocato finora tre partite. "A Treviso avevo trovato poco spazio – ammette il difensore scuola Vicenza – e mi serviva una realtà in cui rimettermi in gioco. È poi arrivata la chiamata della Pistoiese e nei colori arancioni ho visto l’opportunità per avere un minutaggio maggiore. Le prime settimane sono stato condizionato da un problema fisico, ma ora sto bene e sono pronto ad aiutare la squadra". L’inizio del 2024 non è stato semplice per gli orange, ma l’obiettivo salvezza è ancora alla portata, seppur sia necessario iniziare a fare punti il più presto possibile: "Non abbiamo cominciato bene ma penso che sia normale – aggiunge Bailo – visti i tempi in cui è stata formata la squadra. Il gruppo è unito e molto motivato, sappiamo da qui in avanti ogni partita sarà una battaglia in cui dovremo dare tutto. Col Mezzolara non dovremo perdere, è una sfida che vale tantissimo e abbiamo lavorato duramente per farci trovare pronti. In quest’ottica anche la sosta ha aiutato, ci siamo concentrati sia sulla condizione atletica che su alcuni meccanismi tattici". Uno dei punti di forza di Bailo è la duttilità: il difensore può infatti disimpegnarsi sia come centrale che come terzino: "Ho giocato in tanti moduli diversi – conclude il giocatore arancione – e posso ricoprire tutte le posizioni nel reparto arretrato".

Michele Flori