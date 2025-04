Il calcio giovanile targato Uisp. Settanta squadre al Vallerini . Che pubblico: oltre 500 spettatori

È un Torneo Vallerini che sta tornando a essere più agguerrito e colorato che mai quello che domenica 30 marzo, sui campi in sintetico della polisportiva San Faustino, ha ospitato le 7 finali dell’edizione 2025. Un’edizione che ha fatto registrare una nuova crescita rispetto alla stagione 2023/2024: erano infatti 70 le squadre iscritte in totale, comprendenti le annate dal 2012 (i più ‘vecchi’, Under 13) fino ai giovanissimi nati nel 2018 dell’Under 7. Le categorie con più iscrizioni, quelle dall’Under 8 all’Under 10. Un successo anche le finali, che hanno accolto al campo ‘Cipolli’ della San Faustino oltre 500 spettatori tra.

Alla fine due titoli per la ‘solita’ Virtus Cibeno, due titoli per la novità, l’Atletic Cdr, addirittura tre acuti per la Sanmichelese. Alle premiazioni hanno pensato Linda Severi, responsabile del settore attività calcio Uisp, Vera Tavoni, presidente Uisp Modena, Fabia Giordano, coordinatrice dei settori di attività Uisp Modena, assieme a Matteo Golinelli e a tutti i volontari tra arbitri e dirigenti del SdA Calcio.

Under 13 2012: Virtus Cibeno-MonariNasi 6-4 in un match altamente spettacolare. Under 12 2013: Atletic Cdr-Sanmichelese 7-7 (12-11 dcr), la partita più incerta e pirotecnica della giornata, con la Cdr avanti 4-0 poi rimontata, il successo ai rigori. Under 11 2014: Sanimichelese-Villa d’oro 2-2 (5-4 dcr) in un’altra finale combattutissima; Under 10 2015: Virtus Cibeno-Villa d’oro 2-2 (5-4 dcr) match nel quale il carattere del Cibeno è venuto fuori; Under 9 2016: Atletic Cdr MonariNasi 7-2 unica partita in cui una squadra ha prevalso nettamente sull’altra; Under 8 2017: Sanmichelese-Atletic Cdr 3-1 per il terzo successo di giornata dei ragazzi di Sassuolo; Under 7 2018: Sanmichelese-Limidi vinta a tavolino.