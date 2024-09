Il calendario delle gare in diretta televisiva. Si parte il 6 quando la Rata farà visita al Matelica Il Comitato marchigiano ha annunciato le partite in diretta di Eccellenza e Promozione su Tvrs per ottobre. Due incontri ogni weekend saranno trasmessi sul canale 13 e in streaming, con commento tecnico Aiac Marche.