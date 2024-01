IL CALENDARIO. Domenica la sfida contro Dal Canto. Poi c’è il Pescara

AREZZO

Per l’Arezzo adesso il calendario propone la trasferta di Carrara contro la Carrarese dell’ex allenatore Dal Canto. La società amaranto, però, guarda avanti e per il prossimo impegno casalingo contro il Pescara di domenica 21 gennaio alle ore 18,30 ha indetto la seconda e ultima Giornata amaranto. La prima fu per il derby contro il Perugia dello scorso 18 dicembre. Anche in questo caso, significa che non saranno validi gli abbonamenti emessi a inizio stagione. Agli abbonati, comunque, sarà riservata anche in questo caso una fase di prelazione per poter confermare il proprio posto: questa prenderà il via domani e durerà presumibilmente fino a domenica 14, dopodiché via libera alla vendita generale. Le modalità di vendita e gli orari dei punti vendita autorizzati saranno comunicati dalla società nelle prossime ore. Intanto, oggi la squadra amaranto riprenderà il lavoro sul campo per preparare proprio la trasferta contro al Carrarese in programma domenica. I marmiferi occupano la terza posizione in classifica ma vengono dal deludente pareggio esterno (0-0) contro la Fermana fanalino di coda.