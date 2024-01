Il calendario. Ecco tutte le partite di oggi. Accordo sulla finale di Coppa

Andranno in scena oggi tutte le partite della 19ma giornata del girone B. Oltre a Siena-Fortis Juventus si disputeranno gli incontri Audax Rufina-Terranuova Traiana, Baldaccio Bruni-Asta, Castiglionese-Sinalunghese, Colligiana-Scandicci, Nuova Foiano-Lastrigiana, Signa-Pontassieve, Mazzola-Firenze Ovest. Riposa: Rondinella Marzocco. L’attuale classifica: Siena 42; Terranuova Traiana 30; Signa 29; Scandicci 28; Nuova Foiano e Castiglionese 27; Colligiana e Sinalunghese 26; Mazzola 24; Rondinella Marzocco e Baldaccio Bruni 21; Lastrigiana 20; Audax Rufina e Asta 18; Fortis Juventus 17; Firenze Ovest 12; Pontassieve 7. La classifica marcatori vede in testa il quartetto Bjorn (Asta), Adami (Nuova Foiano), Del Pela (Scandicci) e Galligani (Siena), con 9 centri ciascuno. Intanto Terranuova Triana e Sporting Cecina hanno trovato l’accordo sull’orario della finale della Coppa Italia: la gara andrà in scena allo stadio Due Strade di Firenze alle 15. A giocare ‘in casa’ saranno i livornesi. La vincente avrà accesso alla Fase nazionale che consegnerà alla vincente finale la promozione in serie D. Nel primo turno la rappresentante toscana sfiderà (in gare di andata e ritorno) la vincente della fase regionale dell’Emilia Romagna.