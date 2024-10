Il calendario Sabato alle ore 15 anticipo allo stadio dei Marmi contro la sorpresa Juve Stabia. Dicembre infuocato con sei gare da disputare

La Carrarese ha effettuato ieri l’allenamento di ripresa in terra pugliese e nel pomeriggio è rientrata a Carrara. Chi è sceso in campo ha svolto un lavoro di scarico mentre gli altri calciatori si sono sottoposti ad un programma di esercizi incentrati sulla forza e sui cambi di direzione. Sabato si tornerà già a giocare e allo stadio dei Marmi alle ore 15 si presenterà la Juve Stabia, matricola terribile e vera sorpresa di questo inizio di campionato. La squadra campana è quinta in classifica con 16 punti fatti. Il tecnico toscano Guido Pagliuca (nella foto) pratica un calcio molto propositivo che non fa differenze tra gare interne ed esterne.

Non è un caso che le “vespe“ abbiano raccolto più punti lontano dal proprio campo (9 in 5 gare) dove hanno perso soltanto una volta (3 a 0 a Modena) ottenendo affermazioni di prestigio a Bari e Genova e pareggiando a Frosinone e Cosenza. Nell’ultimo match interno la Juve Stabia ha fermato sul pari il lanciatissimo Sassuolo che aveva vinto 5 delle ultime 6 gare. La Lega di Serie B ha, intanto, comunicato il calendario delle gare sino alla 24ª giornata. Si prospetta un tour de force degli azzurri a dicembre con 6 gare da disputare in 29 giorni. Si giocherà anche a Santo Stefano, fra l’altro in notturna a Marassi.

Ecco nel dettaglio gli incontri della Carrarese: domenica 1° dicembre Salernitana Carrarese ore 17,15, sabato 7 dicembre Carrarese-Palermo ore 15, domenica 15 dicembre ore 15, Brescia-Carrarese, sabato 21 dicembre ore 15, Carrarese-Cosenza, giovedì 26 dicembre ore 20,30, Sampdoria-Carrarese, domenica 29 dicembre ore 15, Carrarese-Cesena, lunedì 13 gennaio ore 20,30, Pisa-Carrarese, domenica 19 gennaio ore 17,15, Carrarese-Spezia, sabato 25 gennaio ore 15, Juve Stabia-Carrarese, domenica 2 febbraio ore 15, Carrarese-Brescia.

Gianluca Bondielli