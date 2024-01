Il calendario. Si torna in campo domenica con Firenze Ovest

Dopo la dispendiosa trasferta di ieri sul campo della Lastrigiana i bianconeri potranno usufruire di un giorno di riposo: la preparazione della squadra di Magrini riprenderà domani al centro sportivo di Uopini. Il cammino verso la Serie D, per la Robur, proseguirà domenica – fischio di inizio alle 14,30 – con la gara casalinga con il Firenze Ovest, quarta giornata del girone di ritorno. Da vedere se l’incontro si svolgerà al Berni di Badesse o se la società opterà per un’atra struttura (impossibile l’utilizzo del Santa Lucia di San Gimignano) con un terreno di gioco in buone condizioni in cui Bianchi e compagni possano esprimersi al meglio. Lo staff medico bianconero dovrà valutare la condizione degli infortunati: Masini, dopo il lungo stop per il problema al polpaccio, dovrebbe tornare a disposizione, così come Cavallari, alle prese con i postumi della botta rimediata nella partita con la Rondinella Marzocco lo scorso dicembre. In infermeria, a causa di una distorsione alla caviglia anche il giovane Aseged Ivan. Non ci saranno bianconeri squalificati, per mister Magrini, squalificato fino al 5 febbraio, è atteso l’esito del ricorso presentato dalla società nei giorni scorsi.