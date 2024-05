Il calore dei tifosi Carrarese, "Avanti ragazzi fino all’ultima Battaglia" Tutti pazzi per gli azzurri Oggi i sorteggi degli accoppiamenti del primo turno nazionale dei playoff

Circa 300 tifosi azzurri hanno assistito all’allenamento a porte aperte di ieri pomeriggio della Carrarese allo stadio dei Marmi. A tirare le fila naturalmente c’erano gli ultras che per una volta hanno lasciato la loro “casa“, ovvero la curva Nord Lauro Perini, per accomodarsi in tribuna da dove hanno inneggiato alla propria squadra del cuore con bandiere, sciarpe, fumogeni e striscioni. I ragazzi di Antonio Calabro si sono potuti così allenare in un contesto di grande festa che li ha potuti già avvicinare al clima partita di martedì. In particolare la tifoseria ha fatto saggiare con mano alla squadra la vicinanza di una città che crede in questo miracolo sportivo. Sulla tribuna campeggiava un enorme striscione con la frase "Avanti ragazzi fino all’ultima Battaglia" con la lettera “B“ significativamente sottolineata in giallo. I sostenitori hanno lanciato cori cercando di infondere la carica ad una squadra che ormai “vede“ i playoff.

Stamattina, infatti, avverrà alle ore 9:30 il sorteggio degli accoppiamenti per il primo turno nazionale che verrà effettuato in diretta su Skysport24 da Felice Evacuo, l’ex calciatore che detiene il record di reti in serie C. La Carrarese scenderà, quindi, in campo per il primo dei suoi due allenamenti domenicali già sapendo quale sarà il proprio avversario. La doppia seduta di lavoro tornerà ad essere a porte chiuse. Per il momento, toccando ferro, non ci sono defezioni in organico. Ieri la squadra si è concentrata su esercitazioni tecniche e su un lavoro tattico a tema reparto per reparto. Anche la società marmifera sarà costretta ad un piccolo tour de force perché a partire da domani mattina dovrà organizzare una trasferta a tempo di record. Appare quasi scontato che la Carrarese, che ricordiamolo è rimasta l’unica compagine toscana nei play-off, opterà per partire un giorno prima in modo dormire una notte in loco. Questo vista la distanza che la separa da tutte le possibili avversarie. Imperiale e compagni dovranno subito farsi trovare pronti togliendosi le scorie di due settimane di inattività. La loro rivale avrà il problema contrario dato che sarà chiamata a giocare la terza partita nel giro di soli 8 giorni. Uno stress fisico e nervoso che alla lunga potrebbe incidere visto che sabato ci sarà subito il retour match in uno stadio dei Marmi che si preannuncia stracolmo.