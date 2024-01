Il Camaiore anticipa oggi a Prato. E domani c’è Capezzano-Corsanico

Dopo le due settimane di sosta per il periodo delle festività in questo weekend tornano tutti i campionati dilettantistici dalla Serie D in giù. Oggi due anticipi per le “nostre“ perché oltre al Viareggio in Promozione (di cui scriviamo sotto) gioca anche il Camaiore in Eccellenza che vuole regalarsi una Befana felice. Vediamo cosa aspetta le nostre squadre (gare e designazioni arbitrali) ricordando che il primo derby versiliese del nuovo anno 2024 sarà Capezzano-Corsanico domani al “Cavanis“ in Prima categoria e che ci saranno due debutti in panchina con le loro nuove squadre rispettivamente per Giuseppe Della Bona al Pietrasanta (dove ha preso il posto dell’esonerato Massimiliano Bucci) e per Alfredo Casani al Corsanico (dove è subentrato a Stefano Maffei). Tecnici come Bucci e Maffei esonerati prima del 30 dicembre 2023 possono ri-allenare altrove anche nella corrente annata 2023/24 purché in un girone diverso rispetto a quello in cui hanno allenato nella prima parte di stagione.

Serie D (18ª giornata). Il Seravezza secondo della classe a -1 dalla Pianese capolista (che avrà il testacoda a Cenaia) domani alle 14.30 ospita l’Aquila Montevarchi (già battuta 2-0 a domicilio all’andata) al “Buon Riposo“ di Pozzi nella prima giornata di ritorno. Nei verdazzurri out per squalifica Camarlinghi. Arbitrerà David Kovacevic di Arco Riva, con assistenti Davide Fenzi di Treviso e Ares Beggiato di Schio. Il Real Forte Querceta invece sarà in trasferta a Figline (dove dirigerà Paolo Zantedeschi di Verona, coadiuvato da Luca Chianese di Napoli e da Gianluca Guerra di Nola) ed avrà gli ultimi nuovi innesti Giubbolini (terzino sinistro 2004 appena tornato in bianconerazzurro dal San Donato Tavarnelle) e l’atteso puntero anglo-nicaraguense Kayro Flores Heatley.

Eccellenza (16ª). Il Camaiore vuole ripartire da dove aveva lasciato proseguendo nella sua super striscia utile. Oggi i bluamaranto di Pietro Cristiani, al completo, sono a Prato contro la Zenith nella 1ª di ritorno: fischia Matteo Bruni di Siena, con Giacomo Ginanneschi di Grosseto e Luca Salvadori Arezzo.

Promozione (17ª). Oggi oltre a Casalguidi-Viareggio (arbitra Carmine Improda di Empoli; guardalinee Alessandro Rastrelli di Firenze e Francesco Magnelli di Valdarno) anticipa al sabato pure Viaccia-Monsummano. Domani il “nuovo“ Pietrasanta targato Della Bona va sul campo del Maliseti Seano (terna con Gianluca Noto di Pisa, Fabio Cerofolini e Luigi Egitto di Arezzo).

Prima categoria (15ª). Anche qui è l’ultima d’andata. Nel girone A piatto forte Capezzano-Corsanico (fischia Andrea Angeli di Carrara). Il Forte dei Marmi riceve in via Versilia il Corsagna (Luca De Vincenti di Carrara). Nel girone B la Torrelaghese in casa sarà non al “Martini“ ma al “Basalari“ al Marco Polo a Viareggio contro la Sanromanese Valdarno (l’arbitro è Francesco Giovanni Sprovieri di Livorno).

Seconda categoria (15ª). Fuori il Massarosa a Monzone (Giulio Angelelli di Pontedera) e Sporting Camaiore a Villafranca (Edoardo Tonioli di Carrara). Il Lido al “Benelli“ ha il San Prospero (Gesuluis Diop di Piombino).