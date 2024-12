Il Camaiore fa corsa a sé. Espugnato pure Ponsacco

Mobilieri ponsacco

0

camaiore

3

MOBILIERI PONSACCO: Lampiignano, Gemignani (19’ st Fischer), Crecchi (39’ st Guerrucci), Mancini, Colombini, Regoli, Volpi (19’ st Pini), Borselli, Andreotti, Imbrenda, Marrocco. (A disposizione: Campinotti, Di Giulio, Pisani, Penco, Riccomi, Morana). All. Massimo Macelloni.

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Belli, Granaiola (46’ st Fani), Zambarda, Velani, Anzilotti, Amico, Chiaramonti (44’ st Kthella), Cornacchia (42’ st Bacci), Nardi (29’ st Da Pozzo). (A disposizione: Barsaglini, Zavatto, Bologna, M. Ricci, Bastillo). All. Donatello Minichilli (squalificato Pietro Cristiani).

Arbitro: Nicola Mascelloni di Grosseto (assistenti di linea Salvatore Spagnuolo di Siena e Davide Valeri di Firenze).

Reti: 48’ pt Chiaramonti (C); 4’ st Chiaramonti (C), 41’ st Da Pozzo (C).

Note: espulsi con rosso diretto Anzilotti (C) al 27’ pt e Fischer (MP) al 35’ st; ammonito Belli (C); al 35’ st Barsottini (C) para un rigore ad Andreotti (MP); angoli 4-3; recupero 3’ pt e 4’ st.

PONSACCO – Allunga sempre di più in vetta questo stellare Camaiore che non sbaglia un colpo. Ora, dopo la sconfitta del Cenaia a Perignano, è a +8 sulla seconda della classe che è diventata lo Sporting Cecina. Ruolino di marcia davvero impressionante quello della capolista bluamaranto che a Ponsacco si presentava già da campione d’inverno... ma continuando così campione non potrà che esserlo anche a primavera, se non prima. Vedendo l’andamento generale del campionato e il passo delle inseguitrici... beh, questo campionato può perderlo soltanto il Camaiore. I bluamaranto sentono odore di Serie D ma comunque non devono lasciare nulla al caso... perché i campionati non si vincono a dicembre. E Cristiani lo sa bene.

Ieri, dopo una partenza non bellissima, poco prima della mezz’ora di gioco il Camaiore rimane in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Anzilotti. La domenica sembra esser storta per i bluamaranto. Ma invece nell’ultimo minuto di recupero del primo tempo ecco il vantaggio a firma Chiaramonti. Il centravanti di Pescia si conferma uomo devastante quest’anno e in avvio di ripresa firma la sua personale doppietta elevandosi sempre più a uomo-copertina del torneo, di cui è assoluto capocannoniere con ben 14 sigilli in altrettante giornate di campionato. Ma questo Camaiore non è solo Chiaramonti. Decisivo è anche il portiere Barsottini che neutralizza il rigore di Andreotti che poteva riaprire la sfida a 10 minuti dal 90’. Nel frattempo anche il Mobilieri Ponsacco resta in 10 uomini per il rosso diretto al subentrato Fischer. Chi invece dalla panchina pesca un gol è Cristiani (che scontava l’ultima domenica fuori della sua lunga squalifica a tempo) che ottiene dal “centenario“ Da Pozzo la rete del 3-0 che chiude l’incontro. E nello spogliatoio camaiorese fanno festa celebrando "la continuità", da imbattuti.