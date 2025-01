Il Camaiore ha fatto "13". Battuto anche il Cecina

Camaiore 2Sporting Cecina 0

CAMAIORE (4-3-1-2): Barsottini; Borgia, Zavatto, Zambarda, Belli; Amico, Granaiola, Anzilotti; Da Pozzo (15’ st Cornacchia); Nardi (24’ st Kthella), Chiaramonti (45’ st Bacci). (A disp.: Barsaglini, Bologna, Casani, Fani, Velani, Ricci). All. Cristiani.

SPORTING CECINA (4-3-2-1): Cappellini; Fiorentini, Startari, Lorenzini, Milano (31’ st Fofana); Olivotto (35’ st Moroni), Giovannucci (1’ st Ghilli), Diagne; Rovini, Lika (15’ st El Falahi); Skerma. (A disp.: Gliatta, Pozzobon, Saba, Cionini, Di Tanto). All. Miano.

Arbitro: Malagnino di Castelfranco Veneto (assistenti Corcione e Dore di Pisa).

Reti: 27’ pt Da Pozzo; 44’ st Cornacchia.

Note: espulsi dalle rispettive panchine al 32’ pt l’allenatore Cristiani del Camaiore ed il preparatore atletico del Cecina; ammoniti Zambarda e Chiaramonti (C), Lika, Fiorentini e Rovini (SC); angoli 3-1 per il Camaiore; recupero 1’ pt e 5’ st.

CAMAIORE – Ha fatto 13 (vittorie) il Camaiore in questo campionato, confermandosi in vetta a +10 sulla seconda Castelnuovo, imbattuto e collezionando il 9° clean-sheet su 18 giornate!

Su un campo indegno a livello di terreno di gioco (che non fa onore ad una società che sta primeggiando con merito nel massimo torneo regionale dilettantistico) il Camaiore conferma la sua dote (spiccata qualità per la categoria) di saper fare tanti tipi diversi di partita. Quella di ieri richiedeva "la battaglia". E quella è stata. Ed è stata vinta. Contro il forte Sporting Cecina (privo dell’ex Andrea Brizzi e soprattutto del suo satanasso di fascia sinistra Fiorini) è da subito sfida di nervi, con tanti duelli rusticani. Le occasioni però sono praticamente tutte del Camaiore, dove spiccano capitan Zambarda per la risolutezza difensiva ed il fantasista Da Pozzo per l’intensità che ci mette mostrando una condizione e un passo invidiabili e a tratti incontenibili. Al 13’ Nardi scalda i guantoni a Cappellini, che poi si esibirà in tante altre belle parate tra i pali... difettando però nel gioco coi piedi. Al 23’ il portiere ospite è miracoloso sull’incornata in avvitamento di Chiaramonti, servito dalla perfetta punizione-cross tagliata di Da Pozzo da destra. Due minuti dopo Cappellini è ancora prodigioso col suo stile d’intervento sul violento destro del capocannoniere del girone.

Ma nulla può, forse buttandosi un attimo in ritardo, quando al 27’ Da Pozzo lo infila all’angolino basso. Il gol era nell’aria e al 4° tentativo è arrivato. Poi succede più che altro tanta lotta e spezzettamenti. Da segnalare ci sono soltanto ad inizio ripresa il gol annullato per fuorigioco ad Anzilotti (di testa in tap-in dopo la traversa di Amico su smanacciata di Cappellini), poi il volo dello stesso Cappellini a togliere da sotto l’incrocio l’inzuccata di Zavatto sul corner da sinistra di Zambarda ed infine la frittata del numero uno cecinese sulla pressione del subentrato Cornacchia che fa 2-0 e tanti saluti!

Simone Ferro