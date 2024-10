Il Camaiore regge l’urto a Livorno. Chiaramonti firma il pareggio

Pro livorno

1

camaiore

1

PRO LIVORNO: Betterini, Tantardini (38’st Patrignano), Lischi, Marchetti, Rotunno, Signorini, Pratesi (19’st Santagata), Freschi (36’st Sottile), Lucchesi (41’st Gjini), Morelli, Casanova. A disp.: Strambi, Buonaccorsi, Di Tora, Maffei, Romanacci. All.: Bandinelli.

CAMAIORE: Costa, Borgia, Belli (45’st Bologna), Granaiola, Zambarda, Velani, Da Pozzo (27’st Bacci), Amico, Chiaramonti, Cornacchia, Nardi. A disp.: Barsottini,D’Alessandro, Nabari, Domenici, Maini, Feni, Ricci. All.: Cristiani.

Arbitro: Monti di Firenze (Rugi di Empoli e Di Legge di Pisa).

Reti: 7’pt Marchetti, 14’st Chiaramonti

Note: Ammoniti Pratesi, Morelli, Velani, Belli, Cornacchia.

LIVORNO – Finisce in parità il big match dell’ottava giornata del campionato di Eccellenza. Contro la terza forza del campionato, la capolista Camaiore trova un pareggio che può andare bene nel percorso di crescita dei bluamaranto di Cristiani. Si ferma la serie di vittorie consecutive, è vero, ma contro uno squadrone di alta classifica, strutturato per puntare decisamente alla promozione in serie D, il Camaiore dà un ulteriore dimostrazione di forza e di compattezza.

E questo nonostante i labronici fossero passati subito in vantaggio, dopo appena 7 minuti di gioco con una rete di Marchetti. La pressione dei padroni di casa si è fatta sentire, ma chi pensava che il Camaiore sarebbe caduto sotto i colpi degli attaccanti avversari si è sbagliato di grosso. Dopo un iniziale contraccolpo anche psicologico alla rete subita, la squadra di Cristiani si è riorganizzata riuscendo a rintuzzare gli attacchi avversari e cominciando poco alla volta a riprendere in mano il pallino del gioco. Una crescita costante che ha portato, al 14’ della ripresa al meritato gol del pareggio con Chiaramonti.