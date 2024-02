Il Camaiore tiene botta. E "ferma" il Tuttocuoio

tuttocuoio

0

camaiore

0

TUTTOCUOIO (4-3-3): Carcani; Centonze, Puleo, Sorbo, Severi; Remorini (41’ st Fino), Marcon, Papi; Rossi, Caggianese (20’ st Turini), Princiotta. (A disposizione: Iacoponi, Battaglia, Mustone, Fiscella, Ratti, Chiti, Solari). All. Nicola Sena.

CAMAIORE (4-2-3-1): Barsottini; Borgia, Velani, Zambarda, Crecchi; Amico, Anzillotti; D’Alessandro, Biagini (28’ st Ricci), Da Pozzo (23’ st Imbrenda); Geraci (35’ st Kthella). (A disposizione: Azioni, Arnaldi, Adami, Verona, Pezzini, Belluomini). All. Pietro Cristiani.

Arbitro: Francesco Raciti di Siena.

Note: ammoniti Papi (T), Biagini (C), Sorbo (T), Zambarda (C) e Anzilotti (C).

PONTE A EGOLA – Pari e patta, senza reti, al “Leporaia“ dove il Camaiore tiene testa bene alla capolista Tuttocuoio (che da par suo ha visto assottigliarsi il vantaggio sulla seconda Cuoiopelli dal +6 di due settimane fa all’attuale +2). Nella sfida degli ex di turno (Federico Sorbo, Mattia Papi e Mattia Centonze da una parte, Leonardo Imbrenda dall’altra) i bluamaranto collezionano il 7° clean-sheet nelle 12 gare della gestione Cristiani). Primo tempo bloccato nel quale il Camaiore ben messo in campo tiene botta. Tra i bluamaranto ci provano Da Pozzo e Biagini (che poi usciranno infortunati: andranno valutati in settimana). Nella ripresa la sfida pare ravvivarsi, con un cross di Papi sfiorato da Princiotta ed una punizione radente di Da Pozzo. Molto bene la marcatura di Puleo sul temuto Geraci. Un brivido il Camaiore lo corre quando Giacomo Rossi prova a beffare dalla lunga distanza Barsottini vedendolo fuori dai pali. Poi ci prova Amico da fuori area ma centrale. Bravo infine Carcani a risolvere una mischia. Alla fine i due portieri risulteranno quasi inoperosi, mai chiamati a parate decisive dovendo andare solo con l’ordinaria amministrazione.