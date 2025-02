Il cammino dei gialloblu. Fermana, al Recchioni la vice regina L’Aquila

Torna a giocare al Bruno Recchioni la Fermana dopo il pari di Isernia e lo fa ospitando L’Aquila, seconda forza del campionato in una sfida dal coefficiente di difficoltà molto elevato. Gli uomini di De Feudis erano reduci da dieci risultati utili consecutivi prima del ko pesante di domenica scorsa contro la Samb che non ha intaccato la piazza d’onore aquilana al momento ma ha messo una pietra tombale sulle speranze degli abruzzesi di riaprire la corsa al primo posto. Di certo per i rossoblù ci sarà grande voglia di rifarsi oggi contro una Fermana che avrà una grande voglia però di continuare nella sua serie utile con sette punti nelle ultime tre gare e con un tabù interno sfatto proprio nell’ultima uscita contro l’Atletico Ascoli. Fabio Brini ha lavorato al meglio in settimana curando ogni minimo dettaglio in vista del match odierno. "Affrontiamo una squadra forte, è innegabile, che arriva da una sconfitta interna con la Sambenedettese e avrà sicuramente voglia di rivalsa. Le motivazioni per loro ci saranno, sia individuali che di squadra, e dovremo essere bravi a saper leggere le fasi della gara, sia nel soffrire che poi nel proporre le nostre qualità. Arriviamo alla partita di domani con tre risultati utili consecutivi, a cui vanno aggiunte anche le prestazioni, ma come dico sempre è fondamentale avere continuità in un girone che non lascia mai tranquilli. Siamo consapevoli di poter fare una buona partita e cercheremo di fare il meglio possibile, poi vedremo a fine gara quale sarà l’esito del rettangolo verde". Assetti assolutamente speculari in campo con i punti di forza rappresentati dai tridenti offensivi. In casa aquilana occhio a Belloni terminale offensivo ma soprattutto allo spauracchio Banegas (11 gol e 5 assist finora) con Sereni sul fronte opposto mentre in difesa dovrebbe riprendere il suo posto Brunetti con il grande ex Misuraca nel ruolo di mezzala come ai tempi della Fermana, in dubbio il portiere Michelin. Brini valuta la soluzione per gli esterni difensivi, vista la squalifica di Cocino con Tomassini e Casucci favoriti e Dragomir pronto all’occorrenza.

Probabile formazione Fermana (4-3-3): 12 Perri; 26 Tomassini, 4 Tafa, 33 Karkalis, 14 Casucci; 5 Romizi, 7 Etchegoyen, 17 Mavrommatis; 10 De Silvestro, 9 Bianchimano, 11 Sardo A disposizione 1 Di Stasio, 8 Pappalardo, 15 Valsecchi, 18 Busato, 20 Dragomir, 21 Brandao Vaz, 23 Pinzi, 24 Perez, 27 Granatelli, 29 Carosi All. Brini

Roberto Cruciani