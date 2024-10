Il cammino dei gialloblu. La Fermana torna ad allenarsi alla Cops

E’ arrivato l’annuncio ufficiale direttamente dalla società canarina: la Fermana da oggi torna ad allenarsi alla Cops e lo farà per due giorni alla settimana, il giovedì e il venerdì alle ore 15 mentre martedì e mercoledì sarà sempre al Firmum Village (ore 14) e la rifinitura del sabato è in programma al Bruno Recchioni al mattino. "Dopo un lungo lavoro di riqualifica dell’area e di manutenzione del manto erboso, svolto in sinergia e collaborazione tra la Fermana e il Comune di Fermo, finalmente da domani (oggi, ndr) i ragazzi di mister Bolzan potranno tornare ad allenarsi nello storico quartier generale del club canarino. Un sentito grazie all’amministrazione comunale di Fermo e a tutti coloro che si sono adoperati per far sì che questa struttura tornasse ad ospitare la Fermana". Manto verde rinnovato che fin da oggi ospiterà i gialloblù che si stanno preparando alla sfida con il Teramo. Chi ha fatto il punto della situazione in casa canarina è stato Ruben Dario Bolzan, ospite di Salotto Gialloblù sulla pagina di Fermanità Nostalgica, confermando la necessità di avere maggiore linearità nei giudizi sulla squadra. "Pretendo equilibrio da parte di tutti, garantisco io sulla serietà del gruppo. Ci possono essere limiti anche nello staff ma non abbiamo mai sfigurato. Ci mancano dei punti e ne abbiamo fatti 8. Ne mancano 2-3 secondo me: con la Vigor Senigallia se qualcuno doveva vincere eravamo noi, con la gara dominata la gara per 70 minuti. Con il Chieti avevamo avuto la possibilità di essere in vantaggio per quanto fatto. Sento tanti articoli e sento voci che mi viene fanno ridere: quando sento che a Fermo giocano i raccomandati mi viene da ridere, non si devono permettere, chi mi conosce lo sa, in campo con me va chi merita. Magari poi c’è un errore mio, ma non sono condizionato da nessuno, poi magari c’è l’errore mio ci mancherebbe. Paolucci vive lo spogliatoio con noi, ogni giorno. Avremo dei limiti di sicuro ma lavoriamo duro. Per il tifoso non c’è cosa più bella che vedere che ogni giocatore da tutto fino all’ultima goccia di sudore ogni volta che scende in campo con quella maglia". Poi l’analisi si allarga all’inizio di stagione: "Ricordo tutti i problemi e tutte le persone che stanno lavorando in campo e fuori per il futuro della Fermana. Non dimentichiamoci da dove veniamo, a Ferragosto la Fermana sarebbe sparita. La società aggiusterà la rosa, ne sono sicuro, e tutti insieme ce la faremo. Ecco perché mi ha dato fastidio leggere certi commenti e certi articoli che non sono reali".

Roberto Cruciani