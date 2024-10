Il Capraia vola in vetta. Casenuove, Meoni show

Ultima giornata di campionato positiva per Capraia e Casenuove Gambassi, entrambe capolista del proprio girone di Terza Categoria. Partiamo dai primi, che grazie alla doppietta di Pellegrini e ai centri di Boni e Grosso si sono imposti 4-2 a Firenze sul Quinto volando in vetta al girone A fiorentino con 13 punti e 2 di margine su San Polo e Marcialla. Proprio quest’ultimo ha agganciato i chiantigiani al secondo posto vincendo 1-0 lo scontro diretto in trasferta. Decisiva la rete di rapina in avvio di Casamonti. Nello stesso raggruppamento secondo 2-2 di fila per il Cortenuova che esce indenne da Peretola, con i gol di Brienza e Nocilla.

Un rigore nella ripresa condanna invece il Serravalle, che dopo due ottimi pari a reti bianche si arrende in casa al Duccio Dini. Nel prossimo turno il Marcialla ospiterà sabato alle 15.30 l’Atletico Valdipesa, mentre domenica alle 14.30 il Capraia riceverà il Peretola. Infine, lunedì prossimo alle 21.15 a Montelupo il Cortenuova se la vedrà con il San Polo. Riposa il Serravalle.

Veniamo al Casenuove Gambassi, che con la doppietta di bomber Meoni ha piegato 2-1 in casa il Ponte a Elsa, a cui non è bastato il gol di Pisano. A pari merito con i termali ci sono Stella Azzurra e Santa Maria a Monte, che passa 1-0 sul campo del Giovani Fucecchio 2000 mentre a 2 lunghezze insegue il Calasanzio. Il team di Biondo ha infatti fatto suo il derby di Ponzano per 3-1: Mantellassi, Caciagli e Vaglini i marcatori ospiti e Iacovino per i padroni di casa. Calasanzio che tornerà in campo domani sera alle 21 a Pagnana contro il Perignano, mentre sabato è in programma Ponte a Elsa-Giovani Fucecchio 2000 alle 15 e Atletico Le Melorie-Casenuove Gambassi alle 15.30.

Domenica alle 14.30 a Cascine di Buti chiude Monteserra-Ponzano. Quinto posto a quota 10 per il Lazzeretto nel torneo pistoiese dopo il 5-2 rifilato a domicilio al Laligacutiglianese: doppietta di Valenti e gol di Governi, Perri e Boni. I biancorossi torneranno in campo sabato alle 15.30 in casa contro l’Olmi. Nel girone B di Lucca, infine, Dante ha firmato l’1-1 del Galleno nella ‘tana’ del Bioacqua Le Case (secondo pari di fila). Domani alle 15.30 il team di Ricci ospiterà il Veneri.

Simone Cioni