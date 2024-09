Il caso alla Vogherese. In panchina senza licenza per allenare la prima squadra. Squalificati il presidente Cavaliere e il figlio Andrea

VOGHERA (Pavia)

Esordio casalingo della Vogherese che domani affronta allo stadio Parisi la corazzata Città Di Varese. Partenza non facile per i rossoneri che non potranno contare sui consigli dalla panchina di mister Andrea Cavaliere squalificato per due mesi (con un’ammenda di 1500 euro). La decisione è arrivata dalla Procura Federale in merito ai fatti accaduti nella scorsa stagione sportiva quando l’attuale tecnico della Voghe allora in possesso di licenza C (patentino per allenare formazioni settore giovanile) ha guidato la prima squadra per quattro giornate senza averne i requisiti come da regolamento del settore tecnico che prevede la conduzione di una squadra di D a tecnici con abilitazione UEFA B.

Inibizione di tre mesi per quando accaduto a Oreste Cavaliere in quanto presidente (e papà) oltre a una sanzione di 400 euro. Un duro colpo per il club Oltrepadano che per la prima parte di stagione avrà in panchina il preparatore dei portieri Roberto Bellasera da tre anni nello staff tecnico della Voghe. Andrea Cavaliere che nello scorso mese di giugno ha ottenuto la qualifica necessaria per allenare nel campionato nazionale dilettanti tornerà in panchina a metà novembre. A commentare le doppia sanzione il direttore sportivo Rino D’Agnelli : "E’ inevitabile che questa situazione crea problemi, ma già in passato abbiamo dimostrato di saper reagire alle avversità, e anche stavolta ne usciremo. Adesso siamo concentrati sulla partita di domani". In tema mercato ufficializzato l’ingaggio del centrocampista classe 2000 Mattia Tunesi (ex Borgosesia). Un innesto che testimonia la volontà di fare ben in questa seconda annata nel massimo campionato i dilettantistico italiano.

