Il caso: è successo nel campionato di Eccellenza lombarda. Quel microfono aperto e la gaffe dello speaker

ALBINO (Bergamo)

Diciannove partite giocate, tredici sconfitte (l’ultima nel weekend con lo Scanzorosciate, 1-3) e zero vittorie e un diciottesimo posto in classifica in vista di un girone di ritorno tutto in salita. I numeri sono tutti contro ma i ragazzi dell’US Falco, squadra del girone C del campionato di Eccellenza, in campo ci mettono sempre il cuore, anche quando il divario con gli avversari è evidente. Affrontando ogni partita con impegno e dignità, sostenuti da irriducibili tifosi. Ecco perché a chi ha il club bergamasco nel cuore, non è andato giù quanto avvenuto nell’ultima trasferta, quella giocata in casa dell’Ospitaletto e persa 4-0. Perché, a sentire lo sfogo di un supporter, “galeotto“ sarebbe stato il microno dello speaker lasciato distrattamente aperto “amplificando“ commenti poco simpatici sulla squadra ultima in classifica.

"Ero allo stadio di Ospitaletto ad assistere alla partita tra la squadra di casa contro e l’US Falco di cui sono sostenitore - scrive in una lettera inviata al sito tuttocampo.it il tifoso dei nerazzurri -. Premetto che la partita per noi era proibitiva visto che siamo all’ultimo posto mentre la loro corazzata è al primo. Quello che però non posso accettare è che quando la squadra di casa si è trovata sul 3-0 lo sfortunato speaker della squadra locale ha lasciato acceso il microfono, così in tribuna erano belli chiari gli sfottò e il prendere in giro i nostri ragazzi con frasi irrispettose nei loro confronti...". Il fan dell’US Falco prosegue. "Che la nostra squadra abbia dei problemi nessuno ha dubbi, ma facci prendere per i fondelli da personaggi per lo più di una società ex professionista non ci sto... Complimenti all’Ospitaletto per la corazzata che hanno, ma come hanno una squadra vincente purtroppo hanno in società persone perdenti... e a questo punto sono orgoglioso dei nostri ragazzi che danno l’anima comunque in campo". Con l’augurio finale: "All’Ospitaletto dico che vincerà il campionato, ma la figura è stata fatta... cordiali saluti.