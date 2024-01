Il caso. I Fedelissimi bussano a ’Striscia la notizia’: "Esasperati dalla situazione dello stadio»

La Robur potrebbe presto essere protagonista sulle reti Mediaset: il Siena Club Fedelissimi ha infatti bussato alla porta di ‘Striscia la Notizia’, per far conoscere su larga scala la situazione paradossale che sta attanagliando il mondo bianconero, con il vecchio Rastrello, inutilizzato e abbandonato, al centro di una disputa legale tra l’amministrazione comunale e l’Acr Siena (giovedì 25 l’udienza del Consiglio di Stato).

"Esasperati da tutto ciò che sta succedendo sullo stadio Franchi e sul Bertoni – hanno spiegato i Fedelissimi –, abbiamo contattato la redazione del programma di Mediaset, ‘Striscia la Notizia’, chiedendo un loro intervento per denunciare quanto stiamo vivendo a Siena. Non servirà a niente, o forse sì, di fatto tutta l’Italia conoscerà una storia inverosimile e penalizzante per un’intera comunità. La redazione del programma ci ha promesso che prenderà in seria considerazione la nostra richiesta". Sono quindi attese novità.

I Fedelissimi hanno intanto organizzato un pullman per la trasferta di mercoledì prossimo, 24 gennaio, allo stadio Angeletti di Sinalunga, con fischio d’inizio alle 14,30. La partenza è fissata alle 13 dalla sede del Club, in viale Europa, 21. Il prezzo è di 15 euro per i soci, di 20 euro per gli altri. Per prenotarsi è possibile inviare un messaggio al numero 393.2155202.