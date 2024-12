Il caso. Il giovane Di Gianni si è infortunato dopo soli 20 minuti

Sfortunatissimo Vincenzo Di Gianni: il giovane attaccante, in campo dopo oltre due mesi di stop, è dovuto rientrare anticipatamente negli spogliatoi per infortunio. Una brutta notizia per il ragazzo e per il Siena che perde, di nuovo, alla vigilia dell’atteso derby con il Grosseto, uno dei tre 2006 in rosa (gli altri due sono il portiere Stacchiotti e Carbè, protagonista contro l’Ostiamare di una buona prova). Lo staff medico bianconero, alla ripresa degli allenamenti, dovrà valutare anche le condizioni di Lollo che, già pronto a indossare la maglia titolare, si è fermato, per un dolore al polpaccio, durante il riscaldamento. Da valutare anche Galligani, alle prese nei giorni scorsi con una distorsione alla caviglia, ma ieri comunque in panchina. Ancora in infermeria, poi, Tirelli e Semprini. Le brutte notizie, per mister Magrini, arrivano anche dalla giustizia sportiva: Mastalli non prenderà parte, domenica prossima, al derby con il Grifone perché squalifocato; il centrocampista, già nell’elenco dei diffidati, si è preso ieri l’ammonizione che farà scattare lo stop. Rientrerà però dal turno di arresto forzato Cavallari: il difensore dovrebbe riprendersi il posto a fianco di Achy.