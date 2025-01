Il caso. Mercato invernale con il freno a mano tirato. Cartano in ’pole’ dopo l’addio di Fort

Il mercato della Robur non registrerà, in questa finestra invernale, roboanti operazioni: come spiegato dal direttore sportivo bianconero Simone Gerri, la proprietà ha richiesto una riduzione del budget, indipendentemente dal risultato sportivo. Così, dopo l’arrivo del centrocampista, classe 2006, Elvaris Suplja, sono attesi, alla corte di mister Magrini un 2005 (innesto probabile, ma non certo) e un difensore centrale over che vada a riempire la casella rimasta vuota dopo la partenza di Fort.

E proprio per il pacchetto arretrato il nome più ‘caldo’ è quello di Raffaele Cartano (foto), classe 2002, in uscita dalla Lucchese. La scorsa stagione, il giocatore, ha indossato la maglia della Carrarese, dove ha incrociato Niccolò Giannetti. Con i soli Achy, Biancon e Cavallari a comporre il parco centrali, l’ingaggio di un’altra pedina risulta a oggi necessaria.

Per quanto riguarda il 2005, un eventuale ingaggio offrirebbe a mister Magrini una maggiore possibilità di scelta, visto che in organico, a oggi, ci sono i soli Di Paola e Pescicani, con quest’ultimo anche penalizzato dal ruolo: a centrocampo la concorrenza non manca. In ogni caso, almeno per adesso, non sarà ‘assoldato’ Porzi, di recupero da un infortunio ai crociati.

Non sono poi previste altre partenze oltre a quelle di Fort, Tirelli, Zichella e Soumahoro: per Guerri il rischio che a un’uscita non corrisponda un’entrata è alto.