Il caso ‘terreno’. C’è da decidere se continuare con Badesse

Quando, dopo la sentenza del Tar della Toscana, la questione Franchi-Bertoni sembrava ormai prossima a sbloccarsi, ecco il nuovo colpo di scena (vedi pezzo cronaca). I tempi per veder giocare la Robur al vecchio Rastrello, rispetto a quelli annunciati appena qualche giorno fa dall’assessore all’Edilizia sportiva e allo Sport Lorenzo Lorè (domani sarebbero scaduti i dieci giorni concessi dal Comune all’Acr Siena, per liberare dal proprio materiale i locali delle due strutture), si allungheranno e la società dovrà quindi valutare se continuare a disputare le prossime partite casalinghe della squadra di Magrini al Berni di Badesse o utilizzare un altro impianto (una delle ipotesi più accreditate è il Santa Lucia di San Gimignano, fresco di restyling e appena inaugurato). "Non so sinceramente quali siano le intenzioni – ha affermato il vice allenatore Gill Voria –, se è stata trovata un’alternativa. So che la società sta cercando una soluzione, ma io sono un uomo di campo e non mi occupo di queste cose. Il Badesse va comunque ringraziato per la disponibilità dimostrata, ha fatto anche giocare la propria squadra su un altro campo per preservare il Berni".