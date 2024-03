Il CdV si mangia le mani . Il pari con Chieri è amaro

Si scrive pareggio ma si pronuncia rimpianto. Il Città di Varese esce dalla sfida al Franco Ossola contro il Chieri con un pareggio per 1-1 ma si mangia le mani per non avere capitalizzato le diverse occasioni create. Per i biancorossi si tratta comunque del quarto risultato utile di fila che li colloca sempre nell’elite della classifica in decisa rampa di lancio per i playoff. è il Chieri a provare a pungere per primo al 10’ con Diop il cui destro impegna Ferrari in una parata in due tempi. Al 19’ il Cdv replica con Vitofrancesco che mette a lato dal limite. Al 20’ i ragazzi di Corrado Cotta mettono la freccia grazie a Banfi che sfrutta un batti e ribatti in area piemontese e infila Faccioli. Il Chieri non se la dà per inteso e, dopo avere rischiato lo 0-2 con un tiro di Bernacchi a lato, si rimette in carreggiata al 33’ con un rigore trasformato da Diop e concesso per fallo di Benacquista su Bacchin. Nella ripresa il Cdv ha molte occasioni per tornare avanti, al 2’ Banfi spara alto, al 10’ Perissinotto sul fondo, al 12’ ancora Banfi mette oltre la traversa di testa.

L’occasione più ghiotta capita a Malinverno che, al 41’, spara a lato da ottima posizione. Al 49’ il Chieri rischia di rifilare ai biancorossi la beffa ma il tiro di Dunami termina a lato.