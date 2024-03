Il centrocampista Masini. "E’ un capolavoro di cui tutti devono essere orgogliosi»

Per il senese Bernardo Masini la promozione è stata "un capolavoro di cui tutti devono essere orgogliosi". "Era l’obiettivo che tutti avevamo dal primo giorno – ha commentato al Fol – e ci siamo riusciti prestissimo. Nessuno poteva pronosticare una cosa del genere. Siena ad agosto rischiava di non avere una squadra di calcio. Dopo sette mesi, ci troviamo davanti a un capolavoro e tutti ne devono essere orgogliosi". "Spero di essere soltanto all’inizio – ha aggiunto il centrocampista – che questa sia la prima pagina di un nuovo capitolo che riguardi sia me che la squadra e la città. Sono contento di essere stato uno dei primi a sposare il progetto, inizialmente tutti avevamo dei dubbi perché partivamo dal niente. Oggi ci godiamo questo momento, da fuori può sembrare facile ma invece vincere a marzo, da imbattuti, capita raramente".

"La notizia dello stadio mi ha sorpreso positivamente – ha poi chiuso –, mi ha riacceso la speranza di giocarci. Ci godiamo la vittoria, abbiamo quattro partite per restare imbattuti, però è chiaro che uno sguardo al futuro c’è. Siamo venuti qua per continuare a vincere e non ci basta certo questo obiettivo".