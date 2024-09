Il Certaldo passa di rigore. Decisivi i tiri dal dischetto

Certaldo

5

Colligiana

4

CERTALDO: Gasparri, Pagliai, Innocenti, Borboryo, Verdiani, Napoli, Ciappi, Bettoni, Lo Guzzo, Cenni, Lebbaraa. A disp. Mengoni, Signorini, Lastrucci, Usai, Casella, Zefi, Vanni, Mearini, Corsi S. All. Corsi M.

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi, Nastri, Finetti, Grassini, Bartalini, Cianciolo, Pierucci, Iasparrone, Baccani, Harti. A disp. Bacciottini, Mariani, Corbinelli, Mussi, Lunghi, Montagna, Corcione, Calamassi, Carlotti. All. Mocarelli.

Arbitro: Vaggelli di Prato (assistenti Bagnolesi e Aldi del Valdarno).

CERTALDO – Ci sono voluti i calci di rigore per stabilire chi tra Certaldo e Colligiana si dovesse qualificare agli ottavi di Coppa Italia di Eccellenza. Alla fine l’hanno spuntata i viola valdelsani, che così il prossimo 13 novembre ospiteranno in gara secca il Valentino Mazzola dell’ex direttore sportivo Marco Manganiello. Dopo il pareggio a reti bianche di Colle val d’Elsa, pur apportando alcune modifiche alla formazione (nelle fila locali spazio tra gli altri ai giovani Napoli, Lo Guzzo e Lebbaraa), le due compagini si sono affrontate a viso aperto. Ne è uscita fuori una gara piacevole, combattuta ed equilibrata che ha visto però entrambe mancare al momento di finalizzare la manovra. Nella ripresa mister Marco Corsi prova a inserire anche Lastrucci, Zefi, Mearini e Samuele Corsi, ma il risultato non si schioda dallo 0-0 iniziale. Si va quindi ai tiri dal dischetto dove, a parte l’errore di Zefi, il Certaldo è più preciso con Mearini, Lo Guzzo, Ciappi, Lastrucci e Samuele Corsi.