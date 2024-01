Il Certaldo riparte in casa. Obiettivo vendicare il 4-0

La prima del nuovo anno per il Certaldo coincide anche con la prima giornata di ritorno del girone D di Serie D. Questo pomeriggio alle 14.30 al Comunale arriva la Sammaurese, che a settembre fece subito capire ai viola valdelsani a quali difficoltà sarebbero andati incontro. All’andata i romagnoli si imposero infatti con un eloquente 4-0. A distanza di quattro mesi da quell’incontro la Sammaurese ha conquistato altri 18 punti, 7 in più di quelli racimolati dalla squadra di Alberto Ramerini, che davanti al proprio pubblico ha però già fermato le battistrada Ravenna e Victor San Marino, ottenendo 10 dei loro attuali 11 punti (a completare il bottino i successi con Prato e Progresso). Tutti risultati ottenuti senza subire reti: quattro, sulle nove gare disputate, infatti i clean sheet ottenuti dal Certaldo tra le mura amiche.

Al contrario, dopo i 4 punti ottenuti nei primi 2 impegni (vittoria a Forlì e pareggio a Imola, in trasferta la Sammaurese ha incassato 6 sconfitte consecutive. Rispetto al debutto stagionale i giallorossi di Taccola hanno due volti nuovi, quelli di Canalicchio, difensore svincolato dopo una breve parentesi al Taranto è un ritorno, e Scalini, centrocampista centrale arrivato dallo United Riccione per colmare il vuoto lasciato dall’infortunato Tacconi davanti alla difesa. Proprio alla vigilia di questo incontro il Certaldo ha ampliato la rosa con gli innesti del portiere Gianmarco Cusin (classe 2005) in prestito dalla Fiorentina (prima parte di stagione in D al Ghiviborgo) e il difensore esterno Federico Gucci (’03) dal Poggibonsi, con cui nel girone E di Serie D ha segnato anche 2 reti. Cresciuto nel vivaio dell’Ascoli, Gucci ha militato anche nella Primavera del Pordenone. Per quanto riguarda la formazione mister Ramerini ha tutti a disposizione e ciò gli potrà permettere di ponderare bene le scelte.

Simone Cioni