Il chiodo fisso dello United. La vittoria manca da troppo

Non vede l’ora di tornare a calcare il terreno del ’Nicoletti’ lo United Riccione. E l’attesa è quasi finita. Appuntamento a domeni per la prima stagionale dei biancazzurri nello stadio di casa, ’bloccato’ in questi mesi dai lavori di rifacimento del manto. Avversario di turno quel Fano che i biancazzurri della Perla Verde sperano di tenersi alle spalle, pensando alla classifica. L’occasione è buona anche per tornare a pronunciare la parola vittoria. Vittoria che in casa United manca esattamente da due mesi. Precisamente dal successo dei romagnoli in casa del Termoli nel mese di novembre. Davanti al pubblico amico, invece, il Riccione non mette i tre punti in tasca dal successo di fine ottobre contro il Vastogirardi. La parola vittoria in questa stagione, invece, è decisamente amica del Victor San Marino che domani si rimette in viaggio per proseguire il fantastico cammino. Sarà match di cartello per i biancazzurri di mister Cassani contro il Lentigione. L’obiettivo è quello di non perdere di vista la capolista Ravenna e continuare a sognare a occhi aperti. Un obiettivo non impossibile per i titani che in questa stagione, da matricola, stanno stupendo tutti per solidità e continuità. Il tecnico romagnolo tiene i piedi per terra e fa il pompiere, ma il suo Victor ormai non si può più nascondere. E forse non ha intenzione nemmeno di farlo.

Le designazioni arbitrali. Girone D: Borgo San Donnino-Sammaurese (Schifone di Taranto), Certaldo-Forlì (Bonasera di Enna), Fanfulla-Carpi (Vazzano di Catania), Imolese-Progresso (Pelaia di Pavia), Lentigione-Victor San Marino (Sciolti di Lecce), Prato-Mezzolara (Isoardi di Cuneo), San Giuliano City-Corticella (Tierno di Sala Consilina), Sant’Angelo-Ravenna (Tagliente di Brindisi), Pistoiese-Aglianese (Spedale di Palermo).

Girone F: Termoli-Tivoli (Castellano di Nichelino), Campobasso-Atletico Ascoli (Toro di Catania), Chieti-Roma City (Kovacevic di Arco Riva), Matese-Vigor Senigallia (Scuderi di Verona), Real Monterotondo-L’Aquila (De Stefanis di Udine), Notaresco-Sora (Bruschi di Ferrara), Sambenedettese-Avezzano (Caruso di Viterbo), United Riccione-Alma Juventus Fano (Barbetti di Arezzo), Vastogirardi-Forsempronese (Schmid di Rovereto).