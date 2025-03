Il classe 2008. Stefano Amadio torna a casa: è col Monticelli

Mentre il fratello Alex continua a segnare gol con la maglia Under 17 della Juventus, il bravo Stefano Amadio ha deciso di tornare a Monticelli a dare una mano alla formazione del Presidente Francesco Castelli. Alex, classe 2008, con i suoi 13 gol in 19 partite è ora in corsa per il titolo di capocannoniere, a pari merito con Gabriele Falasca del Torino. La sua capacità di trovare la rete con una facilità disarmante, lo rende un avversario temibile per chiunque e sta segnando gol a raffica.

Stefano, invece, ha deciso di tornare a casa. E così il presidente Castelli, il vice Valter Di Matteo e il direttore sportivo Piero Spinelli hanno annunciato il ritorno di Stefano Amadio in maglia biancoazzurra. Centrocampista ascolano classe 2004, è arrivato a Monticelli nel mercato invernale dello scorso anno. Negli anni ha vestito la maglia di Sangiorgese, Monterubbianese, Amatrice, Ascoli e Sambenedettese. Arriva a Monticelli per aumentare il livello qualitativo del centrocampo di mister Emanuele Padella. Arrivato da qualche settimana era a disposizione già dalla gara contro il Settempeda, ma ora è prontissimo per la sfida di questo pomeriggio alle 15 contro l’Aurora Treia. Match che si disputerà al Capponi’.

Il presidente Castelli e tutta la società augurano un buon lavoro a Stefano anche perché la compagine biancazzurra è alle prese con alcuni infortuni che proprio non ci volevano, in particolare quello dell’esperto difensore Mauro Sosi. Monticelli che nel girone di ritorno ha cambiato passo: imbattuto da 7 gare e con 17 punti in otto partite, frutto di cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Valerio Rosa