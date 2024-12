Il Classe cerca il riscatto

Il campionato di Promozione torna in campo oggi e domani per recuperare le gare dell’ottava giornata. Termina così il girone di andata. L’attività riprenderà domenica 5 gennaio con i match della prima giornata di ritorno.

Fratta Terme-Cervia United. L’undici di mister Montanari, 6° con 28 punti a -2 dalla zona playoff, studia per diventare grande. La trasferta di oggi pomeriggio alle 15, alla Fratta, sul campo della terza forza del girone D, diventa un bel banco di prova per capire le vere ambizioni dei cervesi, reduci dal blitz di Savignano sul Rubicone. Molto dipenderà dalla vena di Pasolini (7 reti). I termali però, con 35 punti a -2 dalla vetta, non scherzano e, anzi, sono annunciati in grande spolvero, reduci da 5 vittorie di fila e guidati dal bomber Spadaro (9 reti di cui 5 su rigore).

Frugesport-Forlimpopoli. Nonostante i tanti rovesci e le goleade incassate, come l’1-5 subìto per mano del Fratta Terme, la Frugesport – fanalino di coda in condominio con Edelweiss e Bellariva a quota 9 punti – prova a giocarsi le proprie carte. Quello di oggi, alle 14.30, al ‘Mambelli’, contro gli artusiani quartultimi a quota 13, diventa uno scontro diretto in piena regola.

Classe-Santarcangelo. Domani, alle 14.30, la formazione biancorossa prova a riscattare il pesante 4-1 esterno di domenica scorsa a Riccione. Il Classe è anche squadra di classifica, occupando il 7° gradino con 27 punti ad appena 3 lunghezze dalla zona playoff, ma di fronte si troverà la seconda della classe, candidata n.1 alla promozione.

San Pietro in Vincoli-Misano. È un match di cartello anche quello che attende la formazione di Del Mastio. A Spiv, domani, alle 14.30, è infatti in arrivo la capolista, dotata del miglior attacco (30) e della miglior difesa (7). I padroni di casa sono reduci dal colpo esterno di Civitella che li ha rilanciati al 9° posto in classifica a quota 23 e hanno dunque il morale alto.

Verucchio-Sparta Castel Bolognese. Tira aria di sfida salvezza dalle parti di Villa Verucchio dove, domani, alle 14.30, i castellani cercheranno di fare risultato. Entrambe le formazioni si trovano al 12° posto a quota 16, con mezzo piede in zona playout. La corsa va fatta anche sulla terzultima, visto che ora, con 7 lunghezze di differenza, il meccanismo del playout non è attivato. Dopo il vittorioso recupero infrasettimanale di Diegaro, lo Sparta ha il morale risollevato, mentre i riminesi sono in un periodo complicato, venendo da 4 sconfitte di fila. Il quadro dell’ottava giornata si completa con Riccione-Stella Rimini (4-1, giocata giovedì); oggi, alle 15, Bakia Cesenatico-Savignanese e Civitella-Bellariva; domani, alle 14.30, Edelweiss Forlì-Diegaro.