Il club bianconero ingaggia il venticinquenne gambiano che arriva dall’Eccellenza veneta. Domani debutta contro il Grosseto. Colpo Sansepolcro: è Musa Leigh l’attaccante

SANSEPOLCRO

È arrivata al Sansepolcro anche la punta centrale tanto attesa: si chiama Mario Musa Leigh, ha compiuto 25 anni lo scorso 23 agosto ed è originario del Gambia. Reduce da una prima parte di stagione all’Ambrosiana, squadra di Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona) che milita nell’Eccellenza veneta, Musa Leigh ha accumulato in precedenza un buon bagaglio di esperienza in terra di Puglia con le maglie di Barletta, Ginosa e Gravina. La società è entusiasta di accoglierlo nella famiglia bianconera, nella convinzione che il suo apporto sia fondamentale per raggiungere gli obiettivi stagionali. Con l’arrivo di Mario Musa Leigh, il Sansepolcro completa un mercato di riparazione da record, nel senso che mai prima di ora erano arrivati in corsa sette giocatori, non dimenticando le tante partenze che hanno cambiato la "pelle" a un organico chiamato ora a tenere un passo da alta classifica per potersi salvare evitando la lotteria dei play-out.

Riassumendo, quindi, sono arrivati in via del Campo Sportivo il portiere Davide Di Stasio, il difensore centrale Alain Fremura, gli esterni Francesco Mezzasoma e Cristian Grassi, il centrocampista Matteo Fracassini, il fantasista Pietro Orlandi e ora l’attaccante Mario Musa Leigh. Il cambio di passo si è già notato nell’ultima partita di campionato, quella vinta per 2-1 contro il San Donato Tavarnelle. Alcuni dei nuovi si sono già inseriti e anche bene, come il campo ha dimostrato; per l’importante appuntamento casalingo contro il Grosseto tornano a disposizione anche Essoussi, Gorini e Mariucci, con Del Siena che rimane l’unico effettivo ancora in forse. La certezza del tecnico Bonura è adesso quella di poter contare su una squadra di serie D, capace di poter affrontare anche gli impegni che in questa fase iniziale di ritorno la vedranno opposta alle migliori formazioni del girone.

Claudio Roselli